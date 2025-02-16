助東部弱勢學生求學缺340萬元 展望會籲大眾支持

花蓮偏鄉許多兒少學習資源不足，根據台灣世界展望會統計，東部地區服務的兒少中，有89％的人家中無網路、36％缺少個人數位學習工具，要發放花蓮3600名兒少發助學金，但資金缺口尚有340萬元，需要大眾支持。花蓮家扶則舉辦助學義賣，要為1120位孩子募集893萬元獎助學金，歡迎民眾響應。

就讀國小四年級的小千和媽媽、阿嬤同住，聽障的阿嬤剛開完顱內動脈瘤手術生病，媽媽摔傷後腳仍需休養復健，小千除了喜歡踢足球、排球、騎獨輪車等，平時也喜歡畫畫，未來想成為畫家。小千媽媽說，展望會助學金對家庭來說是很大的幫助，感謝社會大眾無私愛心的付出。

接受家扶生活扶助金的小敏與爸爸、阿嬤一起生活，父親因病無法投入職場，阿嬤在罹癌讓她大受打擊，小敏將悲傷化為動力，如願考上國立大學財務管理學系。她除了打工外，更以優秀成績申請家扶的獎助學金，今年成功申請教育部出國獎學金，準備到捷克當交換學生，逐漸邁向人生目標。

台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明表示，每到開學都是弱勢家庭苦惱孩子學費、學用品開銷的時候，有的是家裡入不敷出，或家人生病需照顧，有的隔代教養，更有許多經濟弱勢兒少需要打工賺生活費，分擔部分家計。

展望會透過經濟支持、社工員定期關懷及方案活動，持續陪伴這些家庭走過難關，這些在生活裡掙扎的孩子，他們的學習之路亟待外界關心，邀請大眾響應展望會助學行動，可撥打愛心專線03-8236868詢問。