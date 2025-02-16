勤跑基層厚植陸戰實力將選縣長？ 陳歐珀：不急於現在決定

前立委陳歐珀在經歷一段時間的沈潛後，近來勤跑基層，更換臉書封面照片，同時也廣發「愛與良善」面紙，外界解讀他有意參選2026年縣長，強化陸戰實力。對此陳歐珀今天表示，確實有很多鄉親勸進，但民進黨提名機制尚未訂定，不急著現在決定。

一般認為民進黨在下屆宜蘭縣長選舉，一旦藍白各推人選的話，綠營在局面上具有優勢，目前縣長人選方面，包括政委陳金德推薦宜蘭信賴之友會理事長林國漳參選，另外前立委陳歐珀與冬山鄉長林峻輔都積極勤跑拜訪。陳歐珀過年前在各地鄉鎮掛上「希望好年」新年看板，還廣發拜訪面紙，期待藉此倡導《政治無他，愛與良善而已》理念，為社會注入更多正向能量。

陳歐珀表示，自從IMB事件發生後，為了不影響大選而主動選擇退選，他不僅全力輔選將立委順利交棒陳俊宇，還積極投入公益事業，創辦台灣希望智庫協會，作為地方型公共政策的討論平台。去年8月，IMB案件宣判，確認與陳歐珀無涉，妻子徐慧諭也發表「面對陽光，陰影就在你背後」公開信，表達捍衛清白的心路歷程。

陳歐珀曾經縣府農業局秘書，後來奉派代理三星鄉長，他臉書敘述「30年的從政路，歐珀走過風雨也見證晴空。這條服務鄉親的道路上，從七千億中央經費爭取到五萬件選民服務，歐珀始終盡心竭力。雖曾面對誤解，但更多是來自鄉親的支持與肯定」，在拜訪行程中，遇到很多被他服務過的民眾致上謝意，這是他最溫暖的回饋。

陳歐珀在接受訪問時表示，過去一年他靜待司法程序的結果，並感謝司法機構還他清白，讓他對政治有了新的認識，強調台灣是台灣人的命運共同體，宜蘭則是他一生懸命的故鄉。

陳歐珀認為，任何政策與方針都應該多一份愛心與良善，才能做出有利於人民的決策，也唯有「愛與良善」才能改變台灣，再現宜蘭的榮光，這也是他在與縣民互動中所獲得的體悟。