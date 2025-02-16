「最美多良車站」交通再優化 遊客停車走路沒有壓力

台東南迴「最美多良車站」景點交通再優化，過去人車爭道的驚險場景將走入歷史，大武警分局、公路局南區分局大武工務段、及太麻里鄉公所共同改善車站下方台9線停車及行人安全設施，讓停車及徒步更安全。遊客直言「停車走路沒有壓力了」。

大武警分局表示，車站下方台9線公路工程改善部分，在路口增設行人徒步區，人、車分道使遊客步行進入火車站時，動線明確，視線良好，民眾停車及徒步更加安全；同時也在路口前方增設南、北雙向號誌標誌來提醒用路人減速慢行和小心駕駛。

最美多良車站是台東南迴地區最熱門的景點，每年吸引逾10萬人次到訪，不過，因受腹地不足影響，車站下方的台9公路停駐空間狹小，使得經常上演人車爭道、險象環生的場景出現，因此，警方與公路局想方設法不斷改善交通現況，這次再優化。

「有專屬步道，走的安心！」周姓遊客說，公路車流多、車速快，停車和徒步壓力都很大，現在設施弄好了，一旦發生問題，再責任釐清上也有保障。當地居民表示，過去不是車子亂停，就是人走在車道內，經常發生事故，現在比安全多了。