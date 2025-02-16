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花蓮燈會挨批無新意 縣府：整體效益大

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮太平洋燈會為期一個月，今將落幕，縣府預估60萬人次賞燈，帶來巨大經濟效益。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會為期一個月，今將落幕，縣府預估60萬人次賞燈，帶來巨大經濟效益。圖／花蓮縣政府提供

花蓮太平洋燈會今將落幕，民眾質疑裝置藝術「天使之翼」疑似淘寶貨，引發熱議，民眾批難道沒設計人才？縣府觀光處說，燈會不只天使之翼，盼正向看待，燈會一個月吸引60萬人次賞燈，已帶來巨大經濟效益。

民眾在臉書貼出「淘寶網」圖片，指太平洋燈會花了2千多萬元，但其中一組「天使之翼」在淘寶上就有，也有人譏諷廠商「賺爛了」，2.6公尺裝置藝術的運費、人工組裝測試費等，廠商報給縣府一組20萬元內都算合理範圍。

太平洋燈會得標廠商「藝非特」來自高雄市，產品服務包括大型活動水舞演出、主燈製作。

議員胡仁順也說，「藝非特」10年來在花蓮多次得標，包含燈會、紅面鴨等活動，總標案金額超過3億元，但內容卻了無新意，就像高雄燈會每年都有新話題，觀光客會去高雄看吉伊卡哇，不會想來花蓮看一成不變的燈會

縣府觀光處長余明勲表示，依法招標委託廠商辦理活動，就是希望創造經濟效益，帶動發展，每個縣市政府都是如此。「天使之翼」只是燈會的一組裝置藝術，燈會還有很多內容，今年整體效益非常好，連東大門夜市攤商也說今年人很多，希望外界正向看待。

觀光處指出，《網路溫度計DailyView》公布「2025全台十大燈會」，太平洋燈會第8名，在非六都城市中名列全國第3，今年創新燈光展演吸引大量遊客拍照打卡，在社群媒體上掀熱潮。

淘寶 燈會 裝置藝術

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