出席青工會總會長交接 朱立倫：青年是國民黨最重要的希望

國民黨中常委、台東縣前縣長吳俊立外甥鄭仁宗接掌青工會全國總會長，黨主席朱立倫今晚赴台東參加就任典禮，以「任重道遠」四字表達勉勵。朱也強調，青年是國民黨最重要的希望，2022及2024年選舉都大量提名年輕人，國民黨是立法院最年輕、最有戰力的黨團。

青工總會第15屆總會長交接儀式今晚在台東享溫馨舉辦，立委黃建賓、台東縣議長吳秀華、台東市長陳銘風及前縣長吳俊立等人出席。

朱立倫表示，青年是國民黨最重要的希望，2022年選舉，全國提名150多名、40歲以下候選人，最後當選100多人；去年初立委選舉有逾10名、40歲以下候選人當選立委，現在國民黨是立法院最年輕、最有戰力的黨團。

朱立倫也說，全球拚AI、貿易戰，民進黨過年後卻每天想大罷免，跟民生差距太遠；去年政府超收5千多億元稅收，應該一部分退還納稅人，1人1萬元，這樣花掉2千多億元，還剩3千多億元，政府要用在社福或還債，他都支持，這樣才會更和諧、團結。