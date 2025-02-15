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出席青工會總會長交接 朱立倫：青年是國民黨最重要的希望

聯合報／ 記者尤聰光徐白櫻／台東即時報導
國民黨黨主席朱立倫（左）今天赴台東頒發聘書給新任青工會總會長鄭仁宗（右）。圖／讀者提供
國民黨黨主席朱立倫（左）今天赴台東頒發聘書給新任青工會總會長鄭仁宗（右）。圖／讀者提供

國民黨中常委、台東縣前縣長吳俊立外甥鄭仁宗接掌青工會全國總會長，黨主席朱立倫今晚赴台東參加就任典禮，以「任重道遠」四字表達勉勵。朱也強調，青年是國民黨最重要的希望，2022及2024年選舉都大量提名年輕人，國民黨是立法院最年輕、最有戰力的黨團。

青工總會第15屆總會長交接儀式今晚在台東享溫馨舉辦，立委黃建賓、台東縣議長吳秀華、台東市長陳銘風及前縣長吳俊立等人出席。

朱立倫表示，青年是國民黨最重要的希望，2022年選舉，全國提名150多名、40歲以下候選人，最後當選100多人；去年初立委選舉有逾10名、40歲以下候選人當選立委，現在國民黨是立法院最年輕、最有戰力的黨團。

朱立倫也說，全球拚AI、貿易戰，民進黨過年後卻每天想大罷免，跟民生差距太遠；去年政府超收5千多億元稅收，應該一部分退還納稅人，1人1萬元，這樣花掉2千多億元，還剩3千多億元，政府要用在社福或還債，他都支持，這樣才會更和諧、團結。

鄭任宗說，他今年33歲，加入青工會已10年，全國青工夥伴彼此扶持、鼓勵，也是國民黨最堅定力量，將帶領大家繼續為國民黨付出。

國民黨全國青年工作總會第15屆總會長鄭任宗今天上任，晚間在台東市舉辦就任典禮。圖／讀者提供
國民黨全國青年工作總會第15屆總會長鄭任宗今天上任，晚間在台東市舉辦就任典禮。圖／讀者提供

台東 國民黨 立委選舉

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