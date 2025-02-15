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台東基層農會選舉 2個農會競爭最激烈

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
基層農會今天選舉投開票，台東縣鄉鎮各地區農會代表今天選舉出爐，計有276人當選，各農會理監事及總幹事預計將在3月初進行選舉及聘任。本報資料照片
基層農會今天選舉投開票，台東縣鄉鎮各地區農會代表今天選舉出爐，計有276人當選，各農會理監事及總幹事預計將在3月初進行選舉及聘任。本報資料照片

基層農會今天選舉投開票，台東縣鄉鎮各地區農會代表今天選舉出爐，計有276人當選，各農會理監事及總幹事預計將在3月初進行選舉及聘任。縣府農業處表示，全縣8家基層農會中，台東地區農會與成功鎮農會競爭激烈。

政府農業處表示，全縣8個基層農會，共有347位會員登記參選，選出276位農會代表，其中，登記參選激烈的農會有台東地區農會77位、太麻里地區農會57位及成功鎮農會45位；相較之下，長濱鄉農會同額競選、關山鎮農會33位選出31位代表則顯得單純。

農會代表選舉，台東地區農會有77位、太麻里地區農會有57位會員登記參選，各自選出45位代表；另鹿野34位、關山33位、池上34位、東河36位、成功45位及長濱31位會員登記參選，則是各自選出31位代表。

農業處表示，276位當選代表的農民，依據規定，即日起15天內，各農會將各自召開會員代表大會，會中將選出理、監事，並於3月4日到7日期間，召開理監事會議，選出理事長及常務監事，並完成聘任總幹事，屆時基層農會整個屆次改選才算完成。

台東 農會

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