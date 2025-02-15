蘭嶼鄉長補選出爐 無黨籍吳清美再度出馬今當選

前鄉長謝胡源去年11月病逝，縣府依地方制度法辦理補選，4人角逐參選，今天舉行投開票。4人角逐參選，最後由3號無黨籍候選人吳清美當選。她說，她上任後，會和團隊都與鄉親並肩前行，為蘭嶼爭取更好的未來。

吳清美表示，這次能夠勝出，很感謝鄉親德支持相挺，雖然這屆鄉長任期剩下2年的時間，她上任後不會有蜜月期，一定努力兌現她守護蘭嶼、發展觀光、強化基礎建設及傳承文化的政見承諾，打造更美好的未來。

今天蘭嶼鄉長補選投開票，最後結果出爐，1號周孋珠253票、2號黃天德286票、3號吳清美623票及4號夏曼威廉斯399票，由吳清美勝出。縣選委會統計發出投票數1587張，有效票1557張、無效票30張，投票率37.05。

據了解，吳清美2022年和已故前鄉長謝胡源競選鄉長時落敗，這次補選再度挑戰，順利擊敗3名對手拿下鄉長寶座；吳過去曾當過卑南鄉公所秘書及議員秘書，對於公所行政作業相當熟悉。