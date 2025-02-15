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基隆農會農事小組及會員代表女性增多 現任理事長退休

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市農會今天舉行第20屆農事小組及會員代表選舉，選出11個農事小組的小組長與副組長、31名會員代表。圖／基隆市政府提供
基隆市農會今天舉行第20屆農事小組及會員代表選舉，選出11個農事小組的小組長與副組長、31名會員代表。圖／基隆市政府提供

基隆市農會今天舉行第20屆農事小組及會員代表選舉，選出11個農事小組的小組長與副組長、31名會員代表，農事小組只有3個組有競爭，其他多為同額選舉，過程相當平順。現任理事長余松次因年紀大退休，未登記參選理事，總幹事僅有現任總幹事黃昭銘登記遴選，尋求連任。

此次選舉共有699名具投票權農民，設置11處投開票所。市府產發處長林鼎超在農會理事長余松次、常務監事黃李欽及總幹事黃昭銘的陪同下，前往投開票所視察選舉情況，並慰勞工作人員的辛勞。

2月26日將召開會員代表大會，選出9位理事與3位監事，並於3月7日召開理監事會議，選出理事長及常務監事，並進行總幹事遴聘作業。目前理事登記有11人，監事有3人；另總幹事僅有現任總幹事黃昭銘登記遴選，尋求連任。

現任理事長余松次因年紀大退休，未登記參選理事，目前尚未傳出特定理事長人選，將在理事會出來後再協調。

投開票作業下午3時結束，投票率72 %，共有22人登記參選農事小組長及副組長，其中女性候選人8名，最終選出11名小組長與11名副組長；會員代表方面，共34人登記參選，女性候選人6名，選出31名代表。各農事小組中，得票最高者為小組長，次高者擔任副組長。近年市府積極推動性平政策，鼓勵女性農業人才參與農業發展事務，農事小組長及副組長女性都較上屆多。

11個農事小組小組長及副組長當選人名單如下:

深澳小組： 李清標、鄭瑞清

中和小組： 王胡月足、楊清來

武崙小組： 劉黃碧霞、黃國隆

暖暖小組： 林月娥、許秀惠

自強小組： 賴麗紅、陳俊龍

瑪東小組： 陳金寶、林梅珠

瑪陵小組： 陳耀輝、陳火良

友蚋小組： 黃倱龍、蘇清吉

泰安小組： 王豊吉、陳寶玉

堵北小組： 謝致理、黃鉦瑋

堵南小組： 余春長、余棋

會員代表當選人名單如下：

王武舜、蘇錦枝；蕭漢銘、江瓊雪；朱李祥、張樹木；周清敏、楊振山、王國緯；謝連堂、溫炳煌、陳保家、高進益、林國年；李門長、高清福、李文良；陳錦文、張美芳、陳金玉；翁文貴、蘇俊發、謝永芳、蘇炳榮；黃李欽、余源、王壽山；廖駿彰、蔡永富；余忠仁、余桑豪。

基隆市農會今天舉行第20屆農事小組及會員代表選舉，選出11個農事小組的小組長與副組長、31名會員代表。圖／基隆市政府提供
基隆市農會今天舉行第20屆農事小組及會員代表選舉，選出11個農事小組的小組長與副組長、31名會員代表。圖／基隆市政府提供

投票率 農會

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