花蓮燈會「天使之翼」遭疑淘寶貨 網友：無設計人才？

花蓮太平洋燈會正在日出大道展出，有民眾爆料其中裝置藝術「天使之翼」疑似淘寶貨，民進黨縣議員胡仁順也發現得標廠商「藝非特」連續10年在花蓮標案超過3億元。縣府觀光處說明燈會採公開、依法招標，一個月吸引60萬人次賞燈，帶來巨大經濟效益，希望正向看待整體效益。

太平洋燈會上月17日展開，明天即將落幕，今年首度移師日出大道，以「百花齊放」為主題，除了「花好月圓」科技主燈秀，還有100朵大型花朵裝置藝術超吸睛，以及光影交織的「未來之光」展區、在地國小學童繪製、1500盞彩繪燈籠組成的「希望之牆」，及星空煙火秀、在地街頭藝人表演等元素。

近日有民眾在臉書貼出「淘寶」網圖片，指太平洋燈會花了2000多萬元，但其中一組「天使之翼」像是對岸「淘來的」，質疑「花蓮沒有設計人才了嗎？」引來網友熱議，有人譏諷廠商「賺爛了」，也有網友認為蝦皮也都淘寶貨，幹嘛不禁一禁？有網友以高度2.6公尺加上運費、人工組裝測試費等，算出廠商報給縣府一組20萬元內都算合理範圍。

太平洋燈會得標廠商「藝非特」來自高雄市，產品服務包括大型活動水舞演出、主燈製作。胡仁順調閱資料，發現不只燈會，連同紅面鴨FUN暑假，「藝非特」10年來在花蓮多次得標，總標案金額超過3億元。

縣府觀光處長余明勲表示，依法招標委託廠商辦理活動，就是希望創造經濟效益，帶動發展，每個縣市政府都是如此。「天使之翼」只是燈會的一組裝置藝術，燈會還有很多內容，今年整體效益非常好，連東大門夜市攤商也說今年人很多，希望外界正向看待。

觀光處指出，《網路溫度計DailyView》公布的「2025全台十大燈會」，太平洋燈會列第8名，在非六都城市中名列全國第3，今年創新燈光展演吸引大量遊客拍照打卡，配合香港花蓮直航班機帶來許多外籍遊客，在社群媒體上掀起熱潮。

胡仁順指燈會、紅面鴨兩大活動每年耗費縣庫好幾千萬元，多年來預算一直增加，內容卻了無新意，花蓮人無感，外地客更不埋單。