超貼心！基隆德和社區理事長有水電專長 免費幫千名長者裝扶手

基隆市中山區德和社區關懷據點在訪視長者時，發現長者容易在臥室、廁所滑倒，透過培訓的水電專業志工，免費幫忙長者家長的浴室、臥房、走道安裝安全扶手、感應式燈具及止滑墊，讓長者在家中行走時更安心，5年來已逾千名長者受惠，長者說，這項服務很貼心。

市府統計，去年底基隆年滿65歲以上老人達7萬6216人，占全市總人口21％，已達「超高齡社會」標準，市府設立104處「社區照顧關懷據點」，涵蓋率超過66％，每兩個里有一個據點，盼長者拓展社交生活，延緩老化失能。

中山區一名70多歲的長者，去年某日半夜，他因為要起來上廁所，但下床時因為沒有燈光，加上腳無力行動不便，摔倒在浴室內，住院治療好一陣子才好。德和社區關懷據點到他家中主臥及浴室安裝扶手，讓他下床及如廁有扶手可抓，避免再發生類似意外，老人家說，「真的很好用，手可以撐住，就不容易滑倒了」。

基隆市德和社區發展協會執行長、基隆市社區照顧關懷據點促進會理事長洪圓明說，在訪視長者過程中常發現，長者可能因為血壓怟、燈光不明或浴室濕滑跌倒，發生危險，如果沒有家屬及時協助，很容易發生外，因此為了提升居家安全，預防跌倒風險，德和社區長期執行旗艦計畫，培訓有水電業的志工，提供免費扶手安裝服務，讓行動不便的長者與有需要的居民在家中行走更安心。

洪圓明從事水電行工作有水電專業，他號召同業一起加入協助，獲多人響應，也有很多善心人士及志工支持，大家有錢出錢、有力出力，第一年安裝了一百多支，後來回響很大，多人加入這項行動，5年來共為1300多位長者家中安裝扶手，遍及中山區長者都受惠。

洪圓明說，只要是長者、身心障礙者或行動不便的居民，有需求都可提供服務，有水電專長的志工，會協助在浴室、樓梯、走廊等處安裝安全扶手