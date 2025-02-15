國3基金南下匝道 地方建議開放路肩

國3基金交流道南下每天有上萬名基隆通勤族往返雙北，但每逢上、下班尖峰時段匝道常塞車，導致基隆市平面道路大排長龍，北北基通勤族怨聲載道，地方建議試辦開放匝道路肩行駛。高公局表示，將研議試辦路肩開放的可行性。

通勤民眾反映，基金交流道南下匝道是單線道，一到上下班時間，原本數分鐘就能上交流道的路程，卻塞在匝道口，造成平面基金一路、麥金路等車流大打結，連帶造成很多大型社區駛出車流受阻，不僅浪費通勤族時間，更因為回堵，嚴重影響周邊社區居民的出入。

開車到台北南京東路一家幼兒園通勤上班的林小姐說，約近7時開始匝道口就會塞車，塞到快8時，基金一路有來自基隆市區、金山萬里方向的車流，往往大排長龍，周遭安一路、麥金路卡死，基隆長庚醫院周遭車流常動彈不得，只能緩慢前進。朱姓通勤男子表示，如果匝道開放路肩，可消化上高速公路車流量，紓解平面車道的車流壓力。

立委王正旭辦公室昨會同議長童子瑋、交通部高速公路局會勘。童子瑋說，短期希望在法規範圍內調整現有車道標線，將標線向左側移動，確保匝道主線有標準寬度，同時騰出路肩空間，在尖峰時段開放路肩通行，改善壅塞。長期要評估國3或台62增設基隆市區匝道的可行性，透過工程改善如新增匝道或拓寬既有匝道，根本解決交通瓶頸。

王正旭基隆服務處主任林明智表示，基金一路銜接國3南下路段，因平日上班車潮造成堵塞，希望高公局研議改善方法，除研議試辦路肩行駛外，還有號誌搭配、引導平面車流，滾動式修正，減少通勤回堵。

安樂區外寮里長顏厚廣建議，應規畫匯流車道畫分為主線、路肩車道，試辦3到6個月，路肩車道限上班尖峰時段，才能解決塞車困境。

高公局回應，匝道路幅要足夠才可，會研議試辦路肩開放的可行性，並研擬改善尖峰時段塞車作為。