宜蘭縣府小內閣再有兩處長異動 17日生效

宜蘭縣府再有一級首長人事異動，今天宣布建設處長潘亮宇調參議、教育處長簡信斌結束借調歸建學校，兩人職缺分別由副處長邱程瑋、陳金奇升任、代理，17日生效。

這是宜蘭縣府小內閣今年以來第二次一級首長異動，宜蘭縣長林姿妙去年底涉貪停職由副縣長林茂盛代理後，上月與林姿妙同案圖利被判刑的財稅局長盧天龍與勞工處長康立和調任參議，由參議劉富美調任財稅局長、參議游宏隆調任勞工處長。

縣府今天發布人事命令，感謝潘亮宇、簡信斌任內對於主管業務的認真付出，並指出，建設處長將由副處長邱程瑋升任，他現年48歲，為國立成功大學都市計畫學系碩士學位，一路從基層做起，曾任縣府建設處技士、科員、技正、城鄉計畫科科長、國土計畫科科長、建築管理科科長及副處長。

教育處長一職由副處長陳金奇代理，52歲的陳金奇是國立台灣師範大學教育心理與輔導學系博士，曾任縣府教育處科員、宜蘭市文化發展所所長、縣府教育處體育保健科科長、學務管理科科長、教育資源管理科科長及副處長等職。