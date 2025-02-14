中央地方攜手推三線五環 政委陳金德：打造宜蘭成觀光大縣

行政院政務委員陳金德今天率多個中央局處到宜蘭縣府會商森林鐵路、環山步道及台2庚延伸線等重大建設。陳金德說，環山步道最快希望5年內完成，台2庚、林鐵估6到10年，以往縣內觀光設施集中平原或海邊，「三線五環」靠山邊要讓設施更完善，打造觀光大縣。

陳金德下午率公路局、鐵道局、觀光署及林業及自然保育署等中央機關，與宜蘭縣代理縣長林茂盛共同研商「三線五環」，要求相關單位與縣府緊密合作，加速推動。

各局處簡報指出，台2庚線延伸計畫（山腳道路）將進入綜合規畫及環境影響評估作業，日前已辦理第一階段地方說明會，地方及縣府提議增加路寬及車道、部分路段改線、葫蘆堵大橋改建等議題。

環山步道共有五環段，北起隆嶺古道、南至蘇花古道，經過頭城、礁溪、員山、三星、冬山、蘇澳、南澳等多個鄉鎮，環一段由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主責、環五段由林保署主責，縣府則受兩單位委託及補助，辦理環二段、環三段及環四段。

太平山森林鐵路復駛案先前分為山地線及平地線，由交通部及農業部就縣府所提可行性評估分別審理，陳金德日前指示修正成一案，縣府13日已將併案規畫報請交通部審議。

陳金德表示，台2庚線可行性評估已完成，今天與縣府商討路廊，接下來是綜規與環評，估計6到8年可完成；森鐵因為修改可行性研究還要環評等，期程較長，天送埤以上是山地線、天送埤以下是平地線，未來希望山地線先行，希望10年內完成；環山步道5環段不需同步完成，進度最快，目標是5年。