宜蘭縣長選戰綠營誰出馬 陳金德喊話「優秀人才犧牲小我」

下屆宜蘭縣長選舉藍綠誰出馬？行政院政務委員、前代理縣長陳金德今天再次勸進宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳，喊話「優秀人才犧牲小我、完成大我」；另縣長林姿妙涉貪停職後，代理縣長林茂盛被傳是可能的藍營黑馬，他今天說，自己是事務官，會扮演好代理的職責。

陳金德今天以政委身分，到宜蘭縣府與林茂盛等人討論太平山森林鐵路、環山步道、台2庚延伸線等重大建設。會前受訪，被問到綠營縣長人選，總統賴清德雖勸進林國漳，但林意願不高，是否還有其他可能人選？

陳金德表示，依民進黨規畫，會在今年底或明年初訂辦法來辦理提名，他仍然希望優秀人才能夠犧牲小我，完成大我，犧牲自己目前比較平靜的生活，投入縣長選舉，也許會比較忙碌比較沒有自己時間，不過還是希望優秀的人才來幫忙未來10年內宜蘭縣重大建設，這是目前努力方向；至於他自己是否有意願，陳金德並未回應。

至於國民黨部分，縣黨部主委林明昌日前曾透露「有口袋名單」，代理縣長林茂盛今天被問到是否有參選意願，表示本身就是事務官，在代理期間，會扮演好代理縣長的職責，持續與中央、包括政委陳金德等人，持續推動宜蘭公共建設、社會福利。