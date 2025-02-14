台東縣府攜加拿大高貴林教育區 簽署合作備忘錄

台東縣政府教育處今天與加拿大高貴林教育區簽署合作備忘錄，開啟兩地教育合作新篇章，後續將進一步締結姊妹校，深化彼此文化與教育體系理解。

台東縣政府教育處今天發布新聞稿表示，高貴林教育區位於加拿大卑詩省，以多元文化教育為特色，致力於提供高品質的教育，並開放國際學生來校就讀，近期也已與台北市、新北市教育局簽署合作備忘錄，強化國際合作關係。

台東縣長饒慶鈴表示，期望通過這次合作，台東教育注入更多活力，打造更加多元與國際化的學習環境，並進一步提升台東教育的整體品質，幫助學生在全球化浪潮中提升競爭力。

饒慶鈴表示，這次合作不僅有助提升學生的語言能力，也將加強雙方的跨文化理解與課程合作，根據簽署的合作備忘錄，雙方將進行姊妹校締結，透過學生互動與合作，深化彼此文化與教育體系理解。

教育處長長蔡美瑤表示，雙方將利用線上平台進行跨文化交流，促進語言學習與文化理解的雙向提升，未來的師資培訓計劃將為雙方教師提供專業發展的機會，藉由資源共享、教學技巧交流，進一步提升教學質量，並設計出更具國際特色的課程，從而提升教育整體品質。（編輯：龍柏安）