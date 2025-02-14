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與土地公春遊羅東 集章擲筊有機會抱走16800發財金
宜蘭縣羅東鎮公所將於22日舉辦土地公春遊活動，當天上午從中山公園福德廟廣場出發春遊，全程約3.7公里，集章可兌換小禮物，還可參加擲筊大賽，連續筊次數前10名有獎金，第一名發財金1萬6800元。
羅東鎮長吳秋齡、鎮代會主席邱文生、羅東中山公園福德廟主委林忠文，今天在中山公園福德廟前說明春遊活動內容，邀請民眾參加。
吳秋齡表示，為慶祝農曆2月2日土地公誕辰，提早於22日舉辦 「土地公春遊－金蛇迎春好運來」祈福活動，當天由土地公神轎帶領，上午8時30分出發春遊，沿途經興東路、中正北路、中正路等市區要道，回到中山公園福德廟，全程約3.7公里。
參與民眾須在經過稅務局時須領取集章卡，接著在富邦銀行、成功國小文化街、成功國小體育館迴轉道等3處集章，集滿可兌換宣導品及平安麵龜，集滿3個戳章還可參加擲筊大賽，第一輪每人可擲一次，獎品有參加第二輪擲筊的機會券100張，及金蛇迎春套幣50組。
第二輪每人擲筊5次，擲得3次聖筊就晉級第三輪；第三輪比的是連續擲筊次數，取最多的前10名給獎，第1名可獲發財金1萬6800元，第2名5000元，第3名3000元、第4名2000元，5到10名可得1000元發財金。
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