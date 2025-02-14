鼓勵斜槓學第二專長 基市府補助各總工會開實作技術班

基隆市政府社會處為提升勞工職場競爭力，積極推動勞工教育訓練，發展「斜槓」學得就業第二專長，補助各總工會開設中餐烹調實作班、中式麵食發麵技術班、芳療護膚及清潔用品應用班等，造就美食料理人才等，有不少人學得技術後自己開店營生，成為斜槓人才。

市府社會處長楊玉欣表示，今年補助187萬元開設22班課程，涵蓋各類職能培訓，包括技術技能提升等，讓勞工不論是否從事本業，都能培養第二專長，提升職場競爭力。

基隆市總工會辦理11班獲補助115萬，其他還有基隆市職業總工會、基隆市全民勞工總工會、基隆市工會聯盟總工會、基隆市勞工陣線總工會、基隆市產職業企業總工會等辦理實作班或技術班。

這些班別勞工反映都十分實用，如藍染技術研習班可學到基隆特有的藍染技術；中式麵食發麵技術班，協助學員取得證照，發展第二專長；中餐烹調實作班造就美食料理人才；還有芳療護膚及清潔用品應用班，結訓後學員舉辦成果展示，可自己開設美容芳療店。

社會處說，勞動部有「3年10萬產業人才投資方案」，提供訓練課程，幫助在職勞工強化專業技能，成為斜槓人才，勞工可選自己有興趣的班別可向各總工會報名參訓。