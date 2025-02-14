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影／國3基金南下匝道上班尖峰塞車 研議試辦路肩開放可行性

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國3基金交流道南下匝道，每天上班尖峰時段常塞車，連帶造成基金一路、麥金路車流大打結，議長童子瑋（右）等人與高公局會勘解決。圖／立委王正旭服務處提供
國3基金交流道南下匝道，每天上班尖峰時段常塞車，連帶造成基金一路、麥金路車流大打結，議長童子瑋（右）等人與高公局會勘解決。圖／立委王正旭服務處提供

國3基金交流道南下是基隆通勤族的重要交通要道，每天有數萬名安樂區居民，搭公車或開車經過匝道進入國道，往返台北上班、工作或辦事情，但每天上班尖峰時段匝道常塞車，連帶造成基金一路、麥金路車流打結。民代建議試辦開放匝道路肩行駛。高公局表示，將研議試辦路肩開放的可行性。

有駕駛反映，基金交流道南下匝道是單線道，一到上下班時間，原本短時間就能上交流道的路程，卻塞在匝道口，造成基金一路、麥金路車流受阻大排長龍，有時要等甚至半小時，不僅浪費通勤族時間，更因為回堵，嚴重影響周邊社區居民的出入。

立委王正旭辦公室昨會同議長童子瑋、交通部高速公路局會勘，研究解決之道。童子瑋說，短期希望在法規範圍內調整現有車道標線，將標線向左側移動，確保匝道主線有標準寬度，同時騰出路肩空間，在尖峰時段開放路肩通行，改善壅塞。長期應納入基隆市區國3或台62增設匝道的可行性研究，透過工程改善如新增匝道或拓寬既有匝道，根本解決交通瓶頸。

王正旭基隆服務處主任林明智表示，基金一路銜接國3南下路段，因為平日上班車潮的關係造成堵塞，希望高公局能竭盡所能來研議改善方法，除了研議試辦路肩行駛之外，還有號誌的搭配，以及平面車流引導，我們都期盼滾動式的修正改善，減少車輛回堵的時間。

安樂區外寮里長顏厚廣建議，應規畫匯流車道畫分為一個主線車道，一個路肩車道，試辦3到6個月，路肩車道只限早上上班尖峰時段通行方案，解決大武崙地區早上上班交通壅塞的問題。

高公局表示，匝道的路幅要足夠，會研議試辦路肩開放的可行性，並研擬改善尖峰時段塞車作為。

國3基金交流道南下匝道，每天上班尖峰時段常塞車，連帶造成基金一路、麥金路車流大打結，議長童子瑋（右）等人與高公局會勘解決。圖／議長童子瑋提供
國3基金交流道南下匝道，每天上班尖峰時段常塞車，連帶造成基金一路、麥金路車流大打結，議長童子瑋（右）等人與高公局會勘解決。圖／議長童子瑋提供
國3基金交流道南下匝道，每天上班尖峰時段常塞車，連帶造成基金一路、麥金路車流大打結。記者游明煌／攝影
國3基金交流道南下匝道，每天上班尖峰時段常塞車，連帶造成基金一路、麥金路車流大打結。記者游明煌／攝影
國3基金交流道南下匝道，每天上班尖峰時段常塞車，連帶造成基金一路、麥金路車流大打結。記者游明煌／攝影
國3基金交流道南下匝道，每天上班尖峰時段常塞車，連帶造成基金一路、麥金路車流大打結。記者游明煌／攝影

基隆 車道 高公局

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