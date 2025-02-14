遊宜蘭1人中兩獎惹議 縣府：只擇一

屏東內埔鄉年貨大街抽獎，最大獎汽車連兩年都被同一人抽中，遭質疑黑箱，宜蘭縣府辦「暢遊宜蘭抽好禮」，也被發現同一人抽中兩個獎。縣府表示，確實同一人中獎，但中獎人只能擇一，放棄獎項會給備取人。

暢遊宜蘭抽好禮前天抽獎，縣府就發現莊姓消費者抽中兩個獎，分別中了Dyson無線吸塵器與iPad平板電腦。從上傳的發票數據顯示，這位莊姓幸運兒總共上傳30幾筆消費發票資料，提高中獎機率，她所中獎的2張發票，分別是去年和今年的消費。

這項抽獎昨遭人在臉書貼文質疑，「8000人之中，同1人中兩個獎的機率有多少？」網友紛紛留言，「水很深」、「不意外」、「查無不法，結案」、「這種抽獎活動看看就好」；不過也有人認為「幸運之神眷顧」。

縣府工商旅遊處表示，縣府為吸引國人到宜蘭旅遊並留宿，民眾只要在合法商家消費滿500元以上，就可參加抽獎，不限上傳發票張數，多傳多中獎，僅限中獎1次，且已經中獎過的發票或購物證明，不得重複參加抽獎。

工旅處說，莊姓幸運兒雖是中兩個獎，只能從中選擇她所喜歡的獎品，另1獎有備取中獎人遞補，過程並無黑箱；前天首波抽獎最大獎是65吋電視，下月還有第2波抽獎，最大獎為汽車。