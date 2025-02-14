聽新聞
0:00 / 0:00

六堵步道災損未修復 基市：待地主同意進場

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

去年10月山陀兒颱風來襲時，基隆七堵區六堵險圳步道遭落石砸毀，至今僅用圍籬封閉，民眾發現封閉的告示牌和鋁板門掉落，不知情民眾恐誤闖，險象環生。副議長楊秀玉呼籲盡快修復，避免發生危險。市府表示，因地質不穩定且涉及私有土地，將在取得地主同意後進場維修。

六堵險圳步道以前是七堵區泰安里民眾運動、散步的重要路線，使用率高，早晚都有民眾運動，緊臨基隆河，景色優美。去年山陀兒颱風侵襲，有多處落石崩落，把步道砸出多個洞，無法再使用。

民眾反映，步道毀損至今已近半年仍未修復，僅在入口處架圍籬封閉步道，如同沒有人管，封閉要搶修的告示牌和鋁板門竟還掉落，不知情的民眾恐誤闖，十分危險。

楊秀玉昨會同市府前往會勘，呼籲市府重視，如涉及中央單位權責或私人土地，市府應盡快協調。

市府工務處說明，去年進行基隆河岸步道更新工程，該位置已接近完工，因颱風侵襲，山壁落石砸毀步道，附近山壁是易崩塌的砂岩地質，地質不穩定，有安全疑虞，因還有私有地，市府將與地主協調，在取得地主同意後才能進行改善工程。

工務處表示，因有持續落石威脅，步道基礎位在基隆河內，將持續封閉，會再研究改善方式。

基隆 山陀兒颱風 落石

延伸閱讀

基隆六堵險圳步道落石砸步道 去年颱風毀至今險象環生

台南地震農業災損 陳駿季視察協助災後復原

影／生死一瞬間！新竹山區落石砸下來警民驚叫逃 目擊者：嚇死了

基市府團拜 謝國樑：持續讓讓街道更乾淨、民眾更好走

相關新聞

遊宜蘭1人中兩獎惹議 縣府：只擇一

屏東內埔鄉年貨大街抽獎，最大獎汽車連兩年都被同一人抽中，遭質疑黑箱，宜蘭縣府辦「暢遊宜蘭抽好禮」，也被發現同一人抽中兩個...

六堵步道災損未修復 基市：待地主同意進場

去年10月山陀兒颱風來襲時，基隆七堵區六堵險圳步道遭落石砸毀，至今僅用圍籬封閉，民眾發現封閉的告示牌和鋁板門掉落，不知情...

比演唱會難搶…宜蘭大拜拜2月16日開放訂桌 每桌只要3千元

宜蘭市去年恢復舉辦吃拜拜辦桌，席開340桌，扣除市公所補助，每桌只要3千元，美食料多實在又能欣賞表演，吸引民眾半夜就來排...

炮炸洗禮！藍綠立委上轎體驗「肉身炸寒單」 民眾：委員不好當

台東元宵節今天持續神明遶境及炸寒單活動，繼負責台東選民服務的民進黨立委莊瑞雄後，國民黨立委黃建賓也上轎體驗肉身炸寒單。他...

台東明年要辦博覽會 饒慶鈴：帶領台東走向國際

台東縣政府於今舉行擴大主管會議中，縣長饒慶鈴說明2026年台東將辦理博覽會，應邀請玩美文創總監連國輝講演，加深縣府團隊對...

暢遊宜蘭抽好禮遭踢爆同1人中2個獎 縣府：只能擇一

宜蘭縣政府為振興經濟舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，竟被發現「同一人中兩個獎」，遭網友貼文質疑「8000人之中，這樣的機率有多少？」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。