六堵步道災損未修復 基市：待地主同意進場

去年10月山陀兒颱風來襲時，基隆七堵區六堵險圳步道遭落石砸毀，至今僅用圍籬封閉，民眾發現封閉的告示牌和鋁板門掉落，不知情民眾恐誤闖，險象環生。副議長楊秀玉呼籲盡快修復，避免發生危險。市府表示，因地質不穩定且涉及私有土地，將在取得地主同意後進場維修。

六堵險圳步道以前是七堵區泰安里民眾運動、散步的重要路線，使用率高，早晚都有民眾運動，緊臨基隆河，景色優美。去年山陀兒颱風侵襲，有多處落石崩落，把步道砸出多個洞，無法再使用。

民眾反映，步道毀損至今已近半年仍未修復，僅在入口處架圍籬封閉步道，如同沒有人管，封閉要搶修的告示牌和鋁板門竟還掉落，不知情的民眾恐誤闖，十分危險。

楊秀玉昨會同市府前往會勘，呼籲市府重視，如涉及中央單位權責或私人土地，市府應盡快協調。

市府工務處說明，去年進行基隆河岸步道更新工程，該位置已接近完工，因颱風侵襲，山壁落石砸毀步道，附近山壁是易崩塌的砂岩地質，地質不穩定，有安全疑虞，因還有私有地，市府將與地主協調，在取得地主同意後才能進行改善工程。

工務處表示，因有持續落石威脅，步道基礎位在基隆河內，將持續封閉，會再研究改善方式。