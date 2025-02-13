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比演唱會難搶…宜蘭大拜拜2月16日開放訂桌 每桌只要3千元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜蘭大拜拜」辦桌訂價每桌5千元，由市公所補助2千元，民眾只要付3千元，物超所值。記者戴永華／攝影
「宜蘭大拜拜」辦桌訂價每桌5千元，由市公所補助2千元，民眾只要付3千元，物超所值。記者戴永華／攝影

宜蘭市去年恢復舉辦吃拜拜辦桌，席開340桌，扣除市公所補助，每桌只要3千元，美食料多實在又能欣賞表演，吸引民眾半夜就來排隊，今年增至370桌，市公所補助每桌2千元，民眾自付3千元，2月16日登記訂桌，將掀起搶訂熱潮。

宜蘭市大拜拜吃辦桌停辦5年，去年恢復舉辦，盛況超乎預期。開放訂桌當天不到2小時，340桌就被訂光，被形容「比演唱會還難搶」，有人前一天晚上10時許就來排隊，就連公所人員要訂桌也必須自己或家人排隊，最多訂3桌。

今年「宜蘭大拜拜辦桌暨音樂晚會」3月2日於運動公園體育館前舉行，以「流水席」方式推廣在地食材，包括西魯肉、炒三鮮、櫻花蝦米糕、九孔鮑等10道佳餚，還有水果、甜點及飲品，民眾以3千元優惠價，就能享用價值5千元「幸福平安饗宴」，物超所值。

音樂晚會表演請到情歌天后龍千玉、金曲歌王許富凱、廟會文化少年家草屯囝仔、金曲歌后秀蘭瑪雅、心靈教主林姍等輪番演唱，還有九天民俗技藝團的陣頭藝術等，一場味覺、聽覺交織而成的美饌饗宴。

今年「宜蘭大拜拜」由城隍廟輪值辦理，除了拜拜辦桌，城隍廟將於3月6日下午5時舉行暗訪察夜及3月7日上午11時日巡祈安，遶境祈福。

市長陳美玲表示，大拜拜是宜蘭傳統盛事，過去家家戶戶都會共襄盛舉，「呷辦桌」呈現宜蘭鄉親熱情款待客人的文化，希望透過美味佳餚搭配精采演出，重現「宜蘭大拜拜」熱鬧盛況，城隍廟遶境也是宗教文化重頭戲，歡迎大家一起來逗熱鬧。

市公所2月16日上午8時在宜蘭市民活動中心開放登記訂桌，每人限訂3桌，開始前10分鐘發放號碼牌，已領取號碼牌者，若唱名3次未在場視同放棄，須重新排隊，現場收現金及開收據，會給訂桌者訂桌號次餐券，請妥善保管。

大拜拜辦桌「流水席」方式推廣在地食材，師傅上菜包括西魯肉、炒三鮮、櫻花蝦米糕、九孔鮑等10道佳餚，還有水果、甜點及飲品，物超所值。記者戴永華／攝影
大拜拜辦桌「流水席」方式推廣在地食材，師傅上菜包括西魯肉、炒三鮮、櫻花蝦米糕、九孔鮑等10道佳餚，還有水果、甜點及飲品，物超所值。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所今天宣布，2月16日開放大拜拜訂桌登記，預料將掀起搶訂熱潮。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所今天宣布，2月16日開放大拜拜訂桌登記，預料將掀起搶訂熱潮。記者戴永華／攝影
宜蘭大拜拜辦桌，美食料好實在，物超所值。記者戴永華／攝影
宜蘭大拜拜辦桌，美食料好實在，物超所值。記者戴永華／攝影
宜蘭大拜拜的菜色之一「西芹炒三鮮」。記者戴永華／攝影
宜蘭大拜拜的菜色之一「西芹炒三鮮」。記者戴永華／攝影

宜蘭 拜拜 辦桌

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