炮炸洗禮！藍綠立委上轎體驗「肉身炸寒單」 民眾：委員不好當

台東元宵節今天持續神明遶境及炸寒單活動，繼負責台東選民服務的民進黨立委莊瑞雄後，國民黨立委黃建賓也上轎體驗肉身炸寒單。他說，第一次體驗被炮炸洗禮，讓他更勇敢、更有信心為台東鄉親爭取更多資源挹注。

「霹靂啪啦！鞭炮從四面八方襲來。」黃建賓載防護裝備及手持榕樹葉，站在神轎上，體驗台東元宵文化特色活動肉身炸寒單，整個過程歷時1分多鐘，當哨音響起、神轎停止那一刻，現場立刻響起一片歡呼聲及掌聲。

與「北天燈」、「南蜂炮」齊名的台東元宵「炸寒單」活動今天持續進行中，藍綠政治人物也積極參與，莊瑞雄10日站上神轎當肉身炮炸寒單爺後，黃建賓今天也和肉身寒單門，輪番上神轎，接受炮炸洗禮，2人都是初次體驗。

不同於一般寒單爺打赤膊及穿紅色短褲，莊瑞雄穿西裝上陣，黃建賓則穿運動外套上陣，兩人都戴上防護裝備及手持榕樹葉護身，站上神轎後，在炮炸聲中繞場一周，砲手絲毫不留情，鞭炮往身上伺候，圍觀群眾給予加油喝采。

今年元宵節活動藍綠政治人物都到場參與，除了是展現對元宵文化的認同外，更重要的是為2026年縣市地方選舉的布局。有民眾看到立委們這麼認真跑活動，還要犧牲上神轎當肉身寒單被轟炸，直呼「委員不好難當啊」。