台東明年要辦博覽會 饒慶鈴：帶領台東走向國際

台東縣政府於今舉行擴大主管會議中，縣長饒慶鈴說明2026年台東將辦理博覽會，應邀請玩美文創總監連國輝講演，加深縣府團隊對其規畫與發展的理解。饒說，博覽會的成功舉辦，將提升台東國際能見度，走向國際。

饒慶鈴指出，台東擁有獨特自然環境資源與多元深厚的文化底蘊，舉辦博覽會就是希望將這些資源、文化發揮到更高一個水平，進一步提升國際能見度，塑造一個具影響力及魅力的台東品牌，把獨有的特色價值展示給全世界。

這場擴大主管會議在大禮堂舉行，各局處一級主管都出席參加，會中饒慶鈴針對「2026博覽會」進行整體規畫說明，同時邀請玩美文創連國輝總監講演，讓各局處對博覽會相關輪廓認識，也讓各局處建立共同目標與共識。

連國輝作為負責台東博覽會整體規畫及設計執行的核心人物，他指出，博覽會將以慢經濟、南島文化和台東藍為核心，結合地理環境、文化特色與產業發展，融合國際永續理念（SDGs），促進地方經濟的繁榮。

他進一步說明，台東博覽會將積極結合民間參與計畫、品牌授權等多元項目，通過官方和民間的跨界合作，加強產業、文化與國際之間的連結，藉此整合在地資源，發掘並放大台東的優勢，確保在國際舞台上得到充分呈現。