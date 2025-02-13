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暢遊宜蘭抽好禮遭踢爆「同1人中2大獎」縣府：只能擇一

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，竟被發現「抽中貳獎與參獎同一人」，網友貼文質疑「8000人之中，這樣的機率有多少？」縣府表示，依活動規則中獎人只能擇一，放棄的獎項改由備取人獲獎。圖／縣府提供
宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，竟被發現「抽中貳獎與參獎同一人」，網友貼文質疑「8000人之中，這樣的機率有多少？」縣府表示，依活動規則中獎人只能擇一，放棄的獎項改由備取人獲獎。圖／縣府提供

宜蘭縣政府為振興經濟舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，竟被發現「抽中貳獎與參獎同一人」，遭網友貼文質疑「8000人之中，這樣的機率有多少？」縣府表示，消費滿500元可上傳發票資料參加抽獎，不限上傳張數，昨天抽獎確實同一人中獎，依規定中獎人只能擇一，放棄的獎項改由備取人獲獎。

事實上，昨天抽獎結束後，縣政府就發現莊姓消費者抽中兩個大獎，分別中了貳獎的Dyson無線吸塵器與參獎的iPad平板電腦。從上傳的發票數據顯示，這位莊姓幸運兒總共上傳30幾筆消費發票資料，提高中獎機率，而她所中獎的2張發票，1張是去年的，另1張是今年的消費。

這項抽獎今天遭人在臉書貼文質疑，「8000人之中，同1人中兩個獎的機率有多少？」底下網友紛紛留言，「水很深」、「不意外」、「查無不法，結案」、「這種抽獎活動看看就好」；不過也有人認為「幸運之神眷顧」、「可以重抽」。

縣政府工商旅遊處表示，去年受地震影響，加上國人瘋出國，嚴重衝擊旅宿業，縣府為吸引國人到宜蘭旅遊並留宿，民眾所以只要在合法商家消費滿500元以上就可參加抽獎，不限上傳發票張數，多傳多中獎，帶動刺激買氣。

工旅處說明活動兌獎辦法，活動期間（不分抽獎次數）每人僅限中獎1次，而且已經中獎過的發票或購物證明，不得重複參加抽獎資格。莊姓幸運兒雖是中了兩個大獎，只能從中選擇她所喜歡的獎品，另1獎有備取中獎人遞補。

工旅處說，這次抽獎獎品豐富，頭獎汽車1輛、二獎機車2輛、三獎手機3支、肆獎電視3台...，昨天首波抽獎是把其中的65吋電視當成最大獎來抽，下個月還有第2波抽獎，最大獎汽車要上場了。

宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，竟被發現「抽中貳獎與參獎同一人」，網友貼文質疑「8000人之中，這樣的機率有多少？」縣府表示，依活動規則中獎人只能擇一，放棄的獎項改由備取人獲獎。圖／翻攝宜蘭知識+
宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，竟被發現「抽中貳獎與參獎同一人」，網友貼文質疑「8000人之中，這樣的機率有多少？」縣府表示，依活動規則中獎人只能擇一，放棄的獎項改由備取人獲獎。圖／翻攝宜蘭知識+

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