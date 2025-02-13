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台東連3年新生兒正成長 育兒生日禮優化改版

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣為全國唯一新生兒人數連續3年正成長的縣市，縣府持續打造幸福育兒環境，今天發布育兒生日禮優化改版，縣長饒慶鈴開箱分享。圖／台東縣政府提供
台東縣為全國唯一新生兒人數連續3年正成長的縣市，縣府持續打造幸福育兒環境，今天發布育兒生日禮優化改版，縣長饒慶鈴開箱分享。圖／台東縣政府提供

台東縣為全國唯一新生兒人數連續3年正成長的縣市，縣府持續打造幸福育兒環境，今天發布育兒生日禮優化改版，縣長饒慶鈴開箱分享，亮點包括減輕重量版的育兒包及嬰兒固定枕等多項實用好禮。

饒慶鈴提到，近年縣府積極推動育兒友善政策，其中自2021推出的「TT BABY育兒生日禮」廣受好評後，內容不斷推陳出新，也讓台東在全國新生兒人數連續3年成為正成長的縣市，逆勢突圍。

優化的育兒生日禮，經問卷滿意度調查及家長建議後，新增更輕便的雙色育兒包、400元嬰幼兒商品提貨券及嬰兒固定枕，並附上友善育兒計畫DM，提供縣民更多元的育兒政策資訊。

「東西很實用！也省下錢購物」一名新手媽媽說，當她領取到全新升級的育兒生日禮時，那款輕便育兒包與嬰兒固定枕，不僅解決了日常照護的小困擾，寶寶也睡得舒服安心。

社會處長陳淑蘭進一步指出，只要新生兒於縣內各戶政事務所辦理出生登記，便可在現場領取專屬育兒生日禮，若是外縣市透過行政協助登記，縣府也將以郵寄方式將生日禮送達。

台東 嬰兒 育兒

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