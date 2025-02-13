基隆六堵險圳步道落石砸步道 去年颱風毀至今險象環生

去年10月山陀兒颱風造成七堵區六堵險圳步道，落石砸毀步道，但至今僅圍圍籬封閉，民眾發現封閉的告示牌和鋁板門都還掉落，不知情民眾恐誤闖，險象環生。副議長楊秀玉呼籲盡快修復，避免發生危險。市府表示，因地質不穩定及涉及私有土地，將在取得地主同意後進場維修。

六堵險圳步道以前是七堵區泰安里民眾運動、散步的重要步道，使用的人不少，早晚都有民眾運動，緊臨基隆河，景色也很漂亮。但去年10月山陀兒颱風侵襲，有多處落石崩落，把步道砸出多個洞，無法再使用。

但民眾反映，步道毀損至今已近半年仍未修復，僅在入口處圍圍籬把步道封閉，如同沒有人管，封閉要搶修的告示牌和鋁板門都還掉落，不知情的民眾恐誤闖，十分危險。

楊秀玉昨天會同市府前往會勘，她說，圍籬已經破損，有人可能會闖進去，但一走進去落石砸毀步道怵目驚心，呼籲市府要重視，如涉及中央單位權責或私人土地，市府應盡快協調。

市府工務處說明，去年進行基隆河岸步道更新工程，此段接近完工，但因颱風侵襲，山壁落石砸毀步道，附近山壁是易崩塌的砂岩地質，地質不穩定，有安全疑虞，因還有私有地，市府將與地主協調，在取得地主同意後才能進行改善工程。