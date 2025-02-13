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花蓮獲配1400劑流感疫苗 11類對象下周開打

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮公費流感疫苗日前已全數接種完畢，衛福部預計17日再配發1400劑。圖／資料照片、門諾醫院提供
花蓮公費流感疫苗日前已全數接種完畢，衛福部預計17日再配發1400劑。圖／資料照片、門諾醫院提供

流感疫苗接種需求量大增，衛福部增購10萬劑，依人口比例分配，花蓮縣獲配1400劑，將於20日開打，衛生局提醒11類符合資格的對象儘早接種。

花蓮縣公費流感疫苗從去年10月1日起分階段施打，除了中央撥給的9萬3000劑，縣府自購1500劑，還獲得高端捐贈1800劑，總共9萬6400劑，因藝人大S因流感猝逝讓疫苗施打率大增，縣內疫苗上周已經全數用罄，這幾天民眾詢問度仍然相當高。

花蓮縣衛生局今天表示，經衛福部疾管署緊急增購10萬劑，花蓮縣獲配1400劑，但這波接種對象為65歲以上長者、55歲以上原住民、6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中（含高職、五專前3年級）學生、幼兒園及居家托育人員等11類高風險族群，也就是原本第一階段實施對象。

衛生局表示，中央預計於17日將這1400劑配送到衛生局，若一切順利，將於2月20日開打，因數量不多，目前預計安排各鄉鎮衛生所採隨到隨打，也正統計診所、醫院端的需求，屆時接種地點將公布在衛生局網站上。

衛生局統計上月全縣類流感門急診人數達6000多人，重症通報個案數上月6人，這個月到今天為止已有4人，且已經開學，預計提醒請符合資格且還沒施打疫苗的民眾盡快接種。

花蓮縣流感疫苗上周施打最後一波，民眾大排長龍，已全數用罄，衛福部增購再配發1400劑，預計2月20日開打。本報資料照片
花蓮縣流感疫苗上周施打最後一波，民眾大排長龍，已全數用罄，衛福部增購再配發1400劑，預計2月20日開打。本報資料照片

流感疫苗 花蓮 衛生局

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