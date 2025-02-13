南橫巨石滾落砸中 「六口溫泉」2池毀損6月修復

台東南橫公路知名「六口溫泉」今年遭落石砸中，原本6口泡腳池只剩4口，花東縱谷國家風景區管理處以鐵板封住2口毀損池，申報年度整修，預計今年6月底恢復。遊客笑說，好在被砸毀的2口池是最燙的，不然就沒得泡。

六口溫泉位於台20線南橫公路179公里處，早年開鑿南橫公路時，築路工人發現有溫泉水順著岩壁湧出，於是挖洞引出泉水，工作之餘休息紓壓，2008年縱管處重新整建後成為知名的六口溫泉，泉脈與碧山溫泉同源，屬可飲用、也可沐浴的碳酸氫鈉泉，出水口溫度從90度慢慢流至第4、5、6格之後變4、50度，適合泡腳。

許多前往南橫的民眾或遊客，經過此地都會佇足泡腳紓壓，不過今年1月1顆重達2噸的巨石從邊坡滾落，砸中其中2口池，因撞擊力道猛烈，連鐵製欄柵也凹陷。

縱管處表示，毀損的2口池已先用鐵板阻擋，已申報年度預算整修，剩餘4口池仍可以泡腳，預計6月底整修完成，期間會暫時封閉。

林姓遊客說，這裡很適合泡腳休息，還可欣賞對面山壁溫泉水湧出、結晶形成的美麗鐘乳石岩壁，真的很美。張姓遊客則說，巨石不偏不移砸到池子，好在沒有全部砸毀，被砸毀的2口池是最燙的，不然就沒得泡。