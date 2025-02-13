服務基隆新住民 藍綠搶設服務站爭認同

基隆有1萬1千多名新住民，陸籍超過7成，其次是越南籍，為經營新住民族群，國民黨新住民工作委員會與基隆市議員合作，在全市7區成立「新住民服務站」昨啟動。民進黨服務新住民據點設在市黨部，與立委王正旭服務處「新住民諮詢站」結合，新住民遇疑難雜症時，可前往諮詢及尋求協助，藍綠都在爭取新住民認同及選票。

國民黨新住民工作委員會主委趙玉珍說，基隆新住民1萬1千多人，盼協助他們接收到相關生活資訊與政令宣導。為落實在地服務，在與在地議員商議後，將在7區都設服務站，並安排2名通譯志工，會持續拓點，讓更多新住民受惠。

國民黨基隆市黨部表示，大部分新住民因為要工作，平日較沒有時間尋求諮詢，假日公家機關又沒上班，各地新住民服務站開辦後，假日也可提供服務，新住民可就近拿到表單，並請通譯志工輔導填寫，節省許多時間。新住民服務站的法律諮詢服務，也能讓新住民獲得實際幫助。

來自大陸福建的新住民林娟說，初到台灣時被貼上「大陸新娘」標籤，還好政府多年來推行各項政策，幫助她逐步融入台灣生活。基隆市7區都有議員在服務處成立新住民服務站，相信能幫更多新住民更快融入台灣。

民進黨基隆市黨部主委林明智說，市黨部去年底已成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民任委員提供服務。目前已有越南、菲律賓、印尼、泰國等新住民加入，盼提供友善包容服務，讓基隆成為國際化宜居城市。