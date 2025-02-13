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在日出大道治喪 吃罰單補繳場租

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮日出大道B段場地，有民眾檢舉喪家違規架設起私人祭奠帳篷，遭警方開單罰鍰。圖／花蓮縣文化局提供
花蓮日出大道B段場地，有民眾檢舉喪家違規架設起私人祭奠帳篷，遭警方開單罰鍰。圖／花蓮縣文化局提供

花蓮日出大道還正熱鬧辦太平洋燈會，有民眾在大道上私設祭奠治喪，縣府經勸導後仍未撤離，警方依道路交通管理處罰條例開罰最高2400元，也是日出大道設立以來首張罰單，花蓮縣文化局也按使用時間向喪家收上萬元場地費。

日出大道是民眾散步的好去處，縣府也常在此舉辦許多藝文活動，2年前完工，連接花蓮市中華路至南濱路間、自由街至明義街間等範圍，兩側為單向車道，中央為人行道兼廣場，共分為6處提供申請舉辦藝文活動，今年太平洋燈會首度移師到日出大道舉辦，活化當地商圈。

文化局指出，在日出大道B段場地，有民眾檢舉違規架設起私人祭奠帳篷，依「花蓮縣日出大道管理辦法」第6條規定，禁止舉辦私人婚喪喜慶或餐宴。

花蓮縣日出大道管理辦法收費基準，每場次4小時場地費、清潔費及裝台費7千元，再加上用電費用等。文化局藉此呼籲鄉親，不要在日出大道上辦理未經許可的活動或儀式，還給日出大道一個良好的藝文空間場域。

雖然喪家在搭設帳篷前曾向文化局詢問，不過遭到拒絕，但前天下午5時仍擅自架設，文化局接獲檢舉後，要求喪家昨下午拆除，並預計收取11日晚間、12日上午的場地費，共約1萬2千元，若下午未撤離，則收1萬8千元場地費用。

文化局 燈會 花蓮

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