花蓮秀林部分村落與吉安僅一橋之隔 兩鄉公所合作救災

花蓮秀林鄉面積有1642平方公里，占花蓮縣總面積三分之一，更相當於整個彰化縣，部分村落與吉安鄉接壤，當天災來臨時，村民到吉安車程比較近，像是文蘭村、銅門村到秀林鄉公所車程要1小時，但到吉安鄉只要5分鐘。因此兩鄉今天簽訂合作備忘錄，急難來臨時互相援助。

今天吉安鄉公所、秀林鄉公所率領村長與志工，到消防局災防中心參觀，吉安鄉長游淑貞、秀林鄉長王玫瑰互相簽訂合作備忘錄，消防局副局長李龍聖見證。

游淑貞表示，針對複合式災害，為鄉鎮市公所帶來很多臨機應變與考驗，吉安鄉過去與花蓮市、壽豐鄉簽訂合作互助協力，代表單打獨鬥的時代過去，鄉公所資源有限，除了縣府給予的幫助外，志工也是不可或缺。

游淑貞指出，去年的403地震與颱風的考驗更加嚴峻，特別發現秀林鄉太廣大，其中的文蘭村、銅門村跟吉安鄉的干城村、博愛新村很接近，只有一橋之隔，但到秀林鄉公所車程卻要1小時；秀林的水源村也在吉安的太昌村隔壁，到鄉公所也要半小時，簽署備忘錄後，未來救難與應變有了兩鄉的協力，可就近至收容所得到援助，貼近民眾的需求。

王玫瑰說，去年地震、颱風造成鄉內土石流嚴重，發現沒有很好的避難空間，感謝游鄉長的提醒，在防災救災的工作上，可以互相合作，因此簽訂合作備忘錄，鄉公所人力有限，兩鄉合作一定能造福居民，在天災來臨時臨危不亂。