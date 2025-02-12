聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮秀林部分村落與吉安僅一橋之隔 兩鄉公所合作救災
花蓮秀林鄉面積有1642平方公里，占花蓮縣總面積三分之一，更相當於整個彰化縣，部分村落與吉安鄉接壤，當天災來臨時，村民到吉安車程比較近，像是文蘭村、銅門村到秀林鄉公所車程要1小時，但到吉安鄉只要5分鐘。因此兩鄉今天簽訂合作備忘錄，急難來臨時互相援助。
今天吉安鄉公所、秀林鄉公所率領村長與志工，到消防局災防中心參觀，吉安鄉長游淑貞、秀林鄉長王玫瑰互相簽訂合作備忘錄，消防局副局長李龍聖見證。
游淑貞表示，針對複合式災害，為鄉鎮市公所帶來很多臨機應變與考驗，吉安鄉過去與花蓮市、壽豐鄉簽訂合作互助協力，代表單打獨鬥的時代過去，鄉公所資源有限，除了縣府給予的幫助外，志工也是不可或缺。
游淑貞指出，去年的403地震與颱風的考驗更加嚴峻，特別發現秀林鄉太廣大，其中的文蘭村、銅門村跟吉安鄉的干城村、博愛新村很接近，只有一橋之隔，但到秀林鄉公所車程卻要1小時；秀林的水源村也在吉安的太昌村隔壁，到鄉公所也要半小時，簽署備忘錄後，未來救難與應變有了兩鄉的協力，可就近至收容所得到援助，貼近民眾的需求。
王玫瑰說，去年地震、颱風造成鄉內土石流嚴重，發現沒有很好的避難空間，感謝游鄉長的提醒，在防災救災的工作上，可以互相合作，因此簽訂合作備忘錄，鄉公所人力有限，兩鄉合作一定能造福居民，在天災來臨時臨危不亂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言