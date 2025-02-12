快訊

稅收超徵創新高…藍營喊話「普發現金1萬元」 財政部說話了

獨／高雄分屍公寓梯間留「3神秘箭頭」 疑凶嫌棄屍滴落血跡

創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董事長50萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮秀林部分村落與吉安僅一橋之隔 兩鄉公所合作救災

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉、秀林鄉今天簽訂合作備忘錄，急難來臨時互相援助。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉、秀林鄉今天簽訂合作備忘錄，急難來臨時互相援助。記者王思慧／攝影

花蓮秀林鄉面積有1642平方公里，占花蓮縣總面積三分之一，更相當於整個彰化縣，部分村落與吉安鄉接壤，當天災來臨時，村民到吉安車程比較近，像是文蘭村、銅門村到秀林鄉公所車程要1小時，但到吉安鄉只要5分鐘。因此兩鄉今天簽訂合作備忘錄，急難來臨時互相援助。

今天吉安鄉公所、秀林鄉公所率領村長與志工，到消防局災防中心參觀，吉安鄉長游淑貞、秀林鄉長王玫瑰互相簽訂合作備忘錄，消防局副局長李龍聖見證。

游淑貞表示，針對複合式災害，為鄉鎮市公所帶來很多臨機應變與考驗，吉安鄉過去與花蓮市、壽豐鄉簽訂合作互助協力，代表單打獨鬥的時代過去，鄉公所資源有限，除了縣府給予的幫助外，志工也是不可或缺。

游淑貞指出，去年的403地震與颱風的考驗更加嚴峻，特別發現秀林鄉太廣大，其中的文蘭村、銅門村跟吉安鄉的干城村、博愛新村很接近，只有一橋之隔，但到秀林鄉公所車程卻要1小時；秀林的水源村也在吉安的太昌村隔壁，到鄉公所也要半小時，簽署備忘錄後，未來救難與應變有了兩鄉的協力，可就近至收容所得到援助，貼近民眾的需求。

王玫瑰說，去年地震、颱風造成鄉內土石流嚴重，發現沒有很好的避難空間，感謝游鄉長的提醒，在防災救災的工作上，可以互相合作，因此簽訂合作備忘錄，鄉公所人力有限，兩鄉合作一定能造福居民，在天災來臨時臨危不亂。

吉安 花蓮 鄉長

延伸閱讀

讓青年安居 花蓮玉里鎮公所爭取舊營區興建150戶社宅

花蓮棄屍疑販毒黑吃黑 1嫌今羈押禁見獲准

花蓮工人修鋁窗墜樓 頭部著地住進加護病房搶救

花蓮棄屍案1在逃凶嫌桃園落網！死者疑脖子刀傷致死

相關新聞

花蓮秀林部分村落與吉安僅一橋之隔 兩鄉公所合作救災

花蓮秀林鄉面積有1642平方公里，占花蓮縣總面積三分之一，更相當於整個彰化縣，部分村落與吉安鄉接壤，當天災來臨時，村民到...

基隆7區都有國民黨議員設服務站 服務新住民省時又便利

國民黨新住民工作委員會和黨籍市議員合作，在全市7個行政區都成立「新住民服務站」，今天舉辦啟動儀式，希望有助基隆市新住民提...

是否角逐台東縣長 立委陳瑩：如需要她會一肩扛起

民進黨籍立法委員莊瑞雄和陳瑩今天連袂參加台東元宵節活動，莊瑞雄表明支持陳瑩角逐下屆台東縣長；陳瑩表示，如果需要她承擔這責...

振興觀光宜蘭抽大獎 中獎幸運兒加油500元抽中65吋電視

地震重創東部觀光，加上民眾瘋出國，宜蘭縣政府為振興觀光吸客，推出「暢遊宜蘭抽好禮」，活動期間共有二波抽獎，今天首波抽出最...

花蓮日出大道竟違規治喪 縣府首次開罰並收上萬場地費

花蓮日出大道是民眾散步的好去處，縣府也常在此舉辦許多藝文活動，沒想到太平洋燈會還在熱鬧舉辦，竟有民眾在大道上私設祭奠治喪...

南橫知名「六口溫泉」遭2噸巨石砸 遊客：好在沒全毀

台東南橫公路知名「六口溫泉」今年遭落石砸中，原本六口泡腳池只剩4口，縱管處以鐵板封住2口毀損池，並申報年度預算進行整修，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。