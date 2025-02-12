服務基隆新住民 民進黨主委林明智：在地深耕超過10年

國民黨今天舉辦基隆市7區「新住民服務站」啟動儀式，民進黨基隆市黨部主委林明智說，市黨部去年底成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任委員提供服務，大大減輕新住民剛到台灣定居時，因語言文化隔闔產生的負擔。

林明智表示，民進黨前主席蔡英文在總統任內推動新南向政策，現任主席賴清德執政，也推動多元友善平權社會政策。民進黨在基隆的新住民服務，近10年間由前立委蔡適應、現任立委王正旭合作，服務對象包括來自越南、印尼、泰國、馬來西亞、巴基斯坦、日本、韓國、中國，還有歐美國家，到基隆定居落地生根的朋友。

林明智說，去年12月市黨部擴大成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任諮詢站委員，直接服務新住民。目前已經有越南、菲律賓、印尼、泰國的朋友加入，相信透過他們的服務，能減輕剛到台灣定居新住民的負擔。