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服務基隆新住民 民進黨主委林明智：在地深耕超過10年

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市黨部去年底成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任諮詢站委員，服務新住民。圖，民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部去年底成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任諮詢站委員，服務新住民。圖，民進黨基隆市黨部提供

國民黨今天舉辦基隆市7區「新住民服務站」啟動儀式，民進黨基隆市黨部主委林明智說，市黨部去年底成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任委員提供服務，大大減輕新住民剛到台灣定居時，因語言文化隔闔產生的負擔。

林明智表示，民進黨前主席蔡英文在總統任內推動新南向政策，現任主席賴清德執政，也推動多元友善平權社會政策。民進黨在基隆的新住民服務，近10年間由前立委蔡適應、現任立委王正旭合作，服務對象包括來自越南、印尼、泰國、馬來西亞、巴基斯坦、日本、韓國、中國，還有歐美國家，到基隆定居落地生根的朋友。

林明智說，去年12月市黨部擴大成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任諮詢站委員，直接服務新住民。目前已經有越南、菲律賓、印尼、泰國的朋友加入，相信透過他們的服務，能減輕剛到台灣定居新住民的負擔。

林明智說，認同台灣民主與多元文化社會的新住民就是台灣人，他和黨內的民意代表公職人員，會致力友善包容的服務，讓基隆成為國際化的宜居城市。

民進黨基隆市黨部去年底成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任諮詢站委員，服務新住民。圖，民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部去年底成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任諮詢站委員，服務新住民。圖，民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部去年底成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任諮詢站委員，服務新住民。圖，民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部去年底成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任諮詢站委員，服務新住民。圖，民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部去年底成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任諮詢站委員，服務新住民。圖，民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部去年底成立「新住民諮詢站」，聘請多名新住民擔任諮詢站委員，服務新住民。圖，民進黨基隆市黨部提供

基隆 新住民 民進黨

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