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基隆7區都有國民黨議員設服務站 服務新住民省時又便利

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨新住民工作委員會和基隆市黨部，今天舉辦7個行政區「新住民服務站」啟動儀式，希望能幫助新住民在基隆更安心自在地生活。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨新住民工作委員會和基隆市黨部，今天舉辦7個行政區「新住民服務站」啟動儀式，希望能幫助新住民在基隆更安心自在地生活。圖／國民黨基隆市黨部提供

國民黨新住民工作委員會和黨籍市議員合作，在全市7個行政區都成立「新住民服務站」，今天舉辦啟動儀式，希望有助基隆市新住民提升生活品質，在基隆更安心自在地生活。民進黨在基隆也有類似的服務，去年底在市黨部成立「新住民諮詢站」，服務新住民。

國民黨新住民工作委員會主委趙玉珍說，基隆市的新住民已有1萬1千多人，協助他們順利接收到相關生活資訊與政令宣導，是服務新住民重要課題。為了落實在地服務，在與基隆市國民黨議員商議後，將在7區都設服務站，並安排2名通譯志工，未來會持續拓點，讓更多新住民受惠。

國民黨基隆市黨部今天舉辦新住民服務站啟動儀式，配合成立據點的議員是仁愛區曾紀嚴、信義區何淑萍、中正區藍敏煌、中山區郭美秀、安樂區鄭愷玲、暖暖區連恩典、七堵區蔡旺璉，在服務處提供親屬來台等申辦表格、生活資訊、法律諮詢，並會公告新住民活動內容。

國民黨基隆市黨部表示，大部分新住民因為要工作，平日較沒有時間尋求諮詢，但假日政府公家機關又沒有上班，各地新住民服務站開辦後，假日也可以提供服務，讓新住民朋友可以就近拿到表單，並請通譯志工輔導填寫，節省許多時間。新住民服務站的法律諮詢服務，也能給予新住民實際幫助，多了一分保障。

來自中國大陸福建的新住民林娟說，初到台灣時被貼上「大陸新娘」的標籤，還好政府多年來推行各項政策，幫助她逐步融入台灣的生活。基隆市7區都有議員在服務處成立新住民服務站，相信能幫到更多的新住民。

國民黨新住民工作委員會和基隆市黨部，今天舉辦7個行政區「新住民服務站」啟動儀式，希望能幫助新住民在基隆更安心自在地生活。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨新住民工作委員會和基隆市黨部，今天舉辦7個行政區「新住民服務站」啟動儀式，希望能幫助新住民在基隆更安心自在地生活。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨新住民工作委員會和基隆市黨部，今天舉辦7個行政區「新住民服務站」啟動儀式，希望能幫助新住民在基隆更安心自在地生活。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新住民工作委員會和基隆市黨部，今天舉辦7個行政區「新住民服務站」啟動儀式，希望能幫助新住民在基隆更安心自在地生活。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新住民工作委員會和基隆市黨部，今天舉辦7個行政區「新住民服務站」啟動儀式，希望能幫助新住民在基隆更安心自在地生活。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨新住民工作委員會和基隆市黨部，今天舉辦7個行政區「新住民服務站」啟動儀式，希望能幫助新住民在基隆更安心自在地生活。圖／國民黨基隆市黨部提供

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