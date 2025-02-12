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是否角逐台東縣長 立委陳瑩：如需要她會一肩扛起

中央社／ 台東縣12日電
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩國會辦公室提供
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩國會辦公室提供

民進黨籍立法委員莊瑞雄陳瑩今天連袂參加台東元宵節活動，莊瑞雄表明支持陳瑩角逐下屆台東縣長；陳瑩表示，如果需要她承擔這責任，她會義無反顧一肩扛起。

農曆春節後，莊瑞雄和陳瑩積極參加台東元宵節系列活動，莊瑞雄擔任肉身寒單上轎體驗炮炸，陳瑩則參加多場文化活動，今天2人一起前往台東市南京路的忠合宮攤位畫家將臉譜。

忠合宮人員表示，莊瑞雄畫的是甘爺紅黑陰陽臉，負責抓拿刑罰；陳瑩畫的是文判官負責審判。兩人畫臉時意，莊瑞雄說「我等下抓的人就交給陳瑩委員審判」、「民進黨一定要派出最強的選縣長」、「民進黨在台東派男生會輸，所以要派女生選」、「期待大家共同努力支持陳瑩」。

兩人畫完臉一起接受媒體聯訪，莊瑞雄被問到是否支持陳瑩參選縣長時說，民進黨在台東是比較艱困的地區，過去在台東推出男生選縣長，成績都不是很好，假設縣長人選是陳瑩，對整個原住民來說是一大鼓舞，也讓原住民充滿光榮感。

莊瑞雄說，畢竟過去陳建年 （陳瑩父親）當台東縣長時有好評，「如果推出陳瑩，我們就幫她打雜、幫她努力、幫她衝刺，相信會拿到史上最好成績」。

面對是否參選台東縣長問題，陳瑩首度鬆口說，隨時做好準備，現在能做的就是儘量走基層聽民意，把事情做好，等黨主席賴清德拍板定案，「如需要我承擔責任，則義無反顧一肩扛起」。

去年底台東政壇傳出民進黨將由陳瑩角逐下屆台東縣長，陳瑩春節前密集下鄉，還與台東縱谷3鄉鎮長餐敘，春節期間也留在台東拜訪村里長，今年也首次全程參與台東元宵節活動。

莊瑞雄 陳瑩

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