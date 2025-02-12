國民黨基隆設新住民服務站 假日不打烊助填表單

國民黨基隆市黨部與各區黨籍議員合作，在7名黨籍議員服務處成立「新住民服務站」今天啟用，服務站假日不打烊，協助新住民填寫各式表單，並提供法律諮詢，給予新住民幫助。

國民黨基隆市黨部透過新聞稿表示，為落實在地服務，國民黨基隆市新住民工作委員會與基隆各區黨籍議員商議，在議員服務處設置站點，讓基隆市每區各設有1處服務站及2名通譯志工，基隆市共有7站14人。

基隆市黨部指出，考量大部分新住民平日需工作，新住民服務站將提供假日服務，可在服務站拿到相關申請表單，並讓站內通譯志工輔導填寫，新住民前往洽公時就可節省許多時間。

此外，除假日服務外，服務站也提供法律諮詢，基隆市黨部表示，許多新住民往往不熟悉法律，且擔心要花大筆錢諮詢法律，加上不清楚如何尋求相關資源，因此透過在住處附近服務站，就可獲得法律諮詢，給予新住民幫助。