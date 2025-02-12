振興觀光宜蘭抽大獎 中獎幸運兒加油500元抽中65吋電視

地震重創東部觀光，加上民眾瘋出國，宜蘭縣政府為振興觀光吸客，推出「暢遊宜蘭抽好禮」，活動期間共有二波抽獎，今天首波抽出最大獎65吋電視，由礁溪鄉黃姓男子抽中，他上月31日加油500元，幸運抽中大電視，接下來會有第二波最大獎是汽車。

縣政府為鼓勵民眾到宜蘭消費，去年12月25日起推出「消費滿額抽汽車」好康活動，民眾到縣內食宿遊購行，在五大類別任一合法店家消費滿500元以上，取得統一發票或購物證明，傳至活動官方網站及登錄個人資訊，即可參加抽獎活動。

除了今天的首波抽獎，3月12日第2波抽獎，獎項最大獎汽車，另有Gogoro電動機車、iPhone16 Pro智慧手機、65吋電視、Dyson無線吸塵器、iPad平板電腦、變頻洗衣機、除濕機、Apple Watch智慧型手錶、任天堂 Switch 電玩遊戲機等好禮，消費越多，中獎機會越高。

縣府今抽出第1波幸運得主，由元亨法律事務所王清白律師、縣府政風人員見證，宜蘭縣代理縣長林茂盛抽出65吋電視機得主及DYSON無線吸塵器、iPad平板電腦、變頻洗衣機、除濕機、Apple Watch智慧型手錶3支及任天堂 Switch電玩遊戲機3台。

縣政府提醒中獎者於3月28日頒獎典禮當天，攜帶身分證及發票正本或購物證明領取獎品，若中獎發票或購物證明不符合規定、逾期領取、遺失，喪失中獎權益。