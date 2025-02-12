花蓮日出大道竟違規治喪 縣府首次開罰並收上萬場地費

花蓮日出大道是民眾散步的好去處，縣府也常在此舉辦許多藝文活動，沒想到太平洋燈會還在熱鬧舉辦，竟有民眾在大道上私設祭奠治喪，架起棚架擋掉風景導致觀感不佳。縣府經勸導後仍未撤離，警方依道路交通管理處罰條例，開出首張罰單，花蓮縣文化局也按使用時間向喪家收取上萬元場地費。

日出大道2年前完工，連接花蓮市中華路至南濱路間、自由街至明義街間等範圍，兩側為單向車道，中央為人行道兼廣場，共分為6處提供申請舉辦藝文活動，今年太平洋燈會首度移師到日出大道舉辦，活化當地商圈。

文化局指出，在日出大道B段場地，有民眾檢舉違規架設起私人祭奠帳篷，依據「花蓮縣日出大道管理辦法」第6條規定，不准許舉辦私人祭奠，警方依照道交條例82條開罰，祭出最高2400元的罰單，這也是日出大道設立以來，開出的第一張罰單。

文化局依據管理辦法規定，按喪家實際使用日出大道時段收取場地費，文化局表示，日出大道中央為人行道並得供廣場使用，明定在日出大道上辦理各項活動，均有該辦法相關規定，並須向文化局申請租用場地，且禁止舉辦私人婚喪喜慶或餐宴。

依花蓮縣日出大道管理辦法收費基準，每場次4小時場地費、清潔費及裝台費7000元，再加上用電費用等。文化局藉此呼籲鄉親，不要在日出大道上辦理未經許可的活動或儀式，還給日出大道一個良好的藝文空間場域。