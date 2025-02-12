礁溪鄉公所出版「臺灣的溫泉頭」專書 回顧數十年前溫泉文化

為推廣礁溪溫泉觀光產業，讓更多人認識得天獨厚的溫泉文化，礁溪鄉公所首次出版專屬礁溪溫泉的「臺灣的溫泉頭」，今天舉辦新書發表，書中刻畫早年的溫泉浴場、那卡西文化等，帶著讀者重返體驗3、40年前的礁溪風情。

今天鄉長張永德、鄉民代表會主席游見璋、編輯委員會副召集人杜國生理事長及編輯委員、各村村長、社區發展協會理事長等人參與新書發表會，這本書共135頁，限量250本，送至宜蘭縣各公立圖書館，供民眾借閱。

張永德表示，記錄歷史、保存文化是當代人的責任，《臺灣的溫泉頭》專書透過珍貴的歷史照片與文獻資料，呈現礁溪溫泉的發展軌跡，內容涵蓋早期溫泉浴場、那卡西文化、溫泉旅遊興盛，以及溫泉產業帶動地方經濟發展，希望透過這本專書，讓民眾深入了解礁溪溫泉的獨特魅力。

礁溪鄉不僅擁有優質溫泉，還透過舉辦二龍競渡、歡盪中鞦等傳統慶典，礁溪溫泉盃馬拉松、冬戀溫泉季踩街嘉年華等大型活動，吸引國內外旅客，帶動旅遊與經濟發展。