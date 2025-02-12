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南橫知名「六口溫泉」遭2噸巨石砸 遊客：好在沒全毀

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
今年1月1顆重達2噸的巨石，不明原因從邊坡滾落下來，砸中六口溫泉的其中2口池，由於撞擊力道猛烈，不僅分口水泥牆毀損，連鐵製欄也凹陷。圖／翻攝自縱管處
今年1月1顆重達2噸的巨石，不明原因從邊坡滾落下來，砸中六口溫泉的其中2口池，由於撞擊力道猛烈，不僅分口水泥牆毀損，連鐵製欄也凹陷。圖／翻攝自縱管處

台東南橫公路知名「六口溫泉」今年遭落石砸中，原本六口泡腳池只剩4口，縱管處以鐵板封住2口毀損池，並申報年度預算進行整修，預計6月底整修恢復。遊客開玩笑說，「好在被砸毀的2口池是最燙的，不然沒得泡」。

花東縱谷國家風景區管理處管理表示，毀損的2口池是90度最高溫處，已先用鐵板阻擋，剩餘的4口池仍可以泡腳，由於2口池毀損嚴重，已申報年度預算進行整修，預計6月底整修恢復，整修期間會暫時封閉口池。

「六口溫泉」位於台20線南橫公路179公里處，是早年開鑿南橫公路時，築路工人發現有溫泉水順著岩壁湧出，於是挖洞引出溫泉水，工作之餘作為休息舒壓之用，2008年，縱管處重新整理興建後，成為熟知的六口溫泉池。

許多前往南橫公路的民眾或遊客，經過此處都會停下車來泡腳紓壓，不過，今年1月1顆重達2噸的巨石，不明原因從邊坡滾落下來，砸中六口溫泉的其中2口池，由於撞擊力道猛烈，不僅分口水泥牆毀損，連鐵製欄也凹陷。

「這顆石頭不偏不移砸到池子，好在沒有全部砸毀。」張姓遊客說，被砸毀的2口池是最燙的，不然沒得泡。另林姓遊客說，這裡很適合泡腳休息，還可以欣賞對面山壁溫泉水湧出、結晶形成的美麗鐘乳石岩壁，真的很美。

據了解，六口溫泉此處的泉脈與碧山溫泉同源，泉質上屬於可飲也可浴的碳酸氫鈉泉，清澈無味。此處溫泉出水口溫度從90度慢慢流至第4、5、6格之後的4、50度度水溫適合泡腳。

台東南橫公路知名「六口溫泉」今年遭落石砸中，原本六口泡腳池只剩4口，縱管處以鐵板封住2口毀損池，並申報年度預算進行整修，預計6月底整修恢復。記者尤聰光／攝影
台東南橫公路知名「六口溫泉」今年遭落石砸中，原本六口泡腳池只剩4口，縱管處以鐵板封住2口毀損池，並申報年度預算進行整修，預計6月底整修恢復。記者尤聰光／攝影
「六口溫泉」此處的泉脈與碧山溫泉同源，民眾可一邊泡腳一邊欣賞對面山壁溫泉水湧出、結晶形成的美麗鐘乳石岩壁。記者尤聰光／攝影
「六口溫泉」此處的泉脈與碧山溫泉同源，民眾可一邊泡腳一邊欣賞對面山壁溫泉水湧出、結晶形成的美麗鐘乳石岩壁。記者尤聰光／攝影

南橫 台東 溫泉 落石

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