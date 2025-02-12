花蓮鐵道園區將辦書店市集 明起開始封路禁通行

花蓮鐵道文化園區「孩好書屋」為提升大眾閱讀習慣與藝文消費，集結約50家獨立書店、出版社與各社團，將於這周末舉辦書店市集，帶來具特色的主題選書等。因應活動帶來的攤位與人潮，預計在明天上午開始封閉福町路到17日凌晨，請用路人改道。

孩好書屋將於2月15、16日中午12時至晚上6時，在鐵道文化園區以及園區一、二館間福町路段，舉辦「海 記憶的軌跡——花蓮臨港線書式生活圈」書店市集。

在市集活動規畫上，以「閱讀、海洋、臨港線文化記憶」等元素為主軸，邀請近50家獨立書店、出版社、特色品牌與非營利組織設攤，其中還有從台北、嘉義、高雄、宜蘭、台東等地的20家書店與出版社參與，帶來各具特色的主題選書。

在舞台節目上，由療癒的詩歌開場，穿插故事劇、說書等與閱讀連結的活動，最後以充滿對台灣土地與文化熱愛的音樂創作表演，與花蓮港相關的影像放映作為收尾。

市集除了在地的NGO團體參與外，孩好書屋特別邀請成長於鳥踏石仔漁村的耆老潘朝欽上台分享，並搭配現場的微型展覽與紀錄片播放，重現當年的海邊村落風光；店內則安排「海洋與鐵道微型書展」，由文史工作者黃家榮協同策展與導覽。

花蓮鐵道文化園區早期為鐵道部花蓮港出張所，掌管花東鐵路的總指揮所，位處過去花蓮臨港線的起點，為台灣僅存最完整的窄軌鐵道基地遺址。

為連結書店市集期間兩館動線，因應舞台搭拆及活動參觀人潮，確保民眾安全，自2月13日上午10時至2月17日凌晨2時止封閉福町路段。封路期間禁止停車及車輛通行，請用路人務必遵守相關指引及管制措施。