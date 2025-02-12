花蓮櫻花綻放 宜蘭卻遭破壞

春天來了，花蓮多處櫻花陸續綻放，壽豐鄉樹湖村櫻花步道緋紅的山櫻花開了7成，還有純白的原生種櫻花相當吸睛；玉里鎮赤科山除了是著名的金針山，也有整片櫻花林，一直到3月都是花季，預計月底連假迎來爆發期，花況最美。

花蓮縣壽豐鄉樹湖村早年是豐田玉礦區，礦業沒落後人口外移，當地愛鄉協進會執行農村再生計畫，在村內半山腰種下3萬多株櫻花。

協進會理事長楊國卿說，今年花況還是不錯，春節前陸續開花，目前花開約7成，主要是山櫻花，也有少見的台灣原生種櫻花點綴，接下來富士櫻、吉野櫻將接棒盛放。

玉里鎮赤科山是南區重要的賞櫻景點，早期水保局、花蓮縣府農業處輔導農友，沿著赤科大道環山種下上千棵櫻花樹，綿延超過6公里。目前山櫻花，八重櫻開了約三成。

素有宜蘭平地最美櫻花步道之稱的「羅東櫻花步道」栽種1200株櫻花樹，3月以前都是賞花期。但被發現櫻花樹幹疑似遭人故意鋸斷，也有枝幹出現不規則切口折斷。

羅東鎮公所農經課從路面被車輛輾過的新痕研判，這次損害應該不是蓄意破壞，代耕業者貪圖方便，把農具從田間開上來，行駛經過防汛道路，撞斷或勾到櫻花樹，目前嚴重損害的櫻花樹2棵，其他10幾棵受損較輕微，將向業者求償。