地主抗議基捷徵地蓋變電站 基市府盼調整至公設地

新北市捷運局日前舉辦基隆捷運座談會，擬徵收基隆八中社區部分土地建設變電站，地主掛起標語抗議強徵民地。基隆市府表示，會持續與新北溝通，將變電設施調整至公共設施用地。

地主近日在土地圍籬掛起看板，指出八中社區金華街長年限建、房屋老舊，居民皆為老弱婦孺，而八中里內有大片屬於台鐵、國產署及中台煤礦的土地，市府為何要強徵民眾的小片土地。

無黨籍基隆市議員陳冠羽指出，過去基隆捷運在八堵站的綜合規劃版本就是將八堵站一帶劃設為水岸優質住宅區，提供社會住宅、公托、長照等公共服務機能，但現在看來根本沒打算落實規劃。

陳冠羽表示，目前八堵站是基隆境內5站中，唯一沒有劃設捷運開發區的站點，卻只見「以最小規模開發」的變電站。變電站選定在區權人較多的住宅區及兒童遊戲場用地，但在八中里周邊未開發，且區權人單一的空地或鐵路用地，卻不見任何用地規劃。

陳冠羽說，新北市捷運局因懸而未決的「民生汐止線台北市段與八堵機廠」及「基隆捷運第2階段路線未定」2件事說要保留最大用地，如果這2件事遲遲未定，那麼當初給八中里的優質住宅區的想像，要何時才能落實。

基隆市政府交通處表示，會持續與新北市捷運局溝通，將捷運所需變電設施調整至公共設施用地或台鐵閒置土地上，並與捷運民汐線所規劃的八堵機廠一併整合，以保障民眾的權益。

交通處指出，捷運民生汐止線尚未核定，未來無論是由台北市或新北市政府捷運局擔任八堵機廠的主辦單位，基隆市政府都將要求八堵機廠必須搭配適當的商業或住宅的聯合開發設施，連接八堵後站（八中里）與前站（八堵路），縫合八堵地區長期以來被山陵、河川、鐵路所分割的地形及城市發展，爭取市民最大利益。