基捷徵收民宅興建變電站 八堵站預定地居民掛看板抗議

政府推動基隆捷運建設，有意將八堵站預定地旁住宅區變更為電變站，引爆居民怒火，懸掛看板抗議。新北市捷運工程局今天表示，研擬都市計畫草案會廣納民眾意見，兼顧捷運發展與地主權益。基市府說，希望變電設施調設在公共設施用地或台鐵閒置土地，保障民眾權益。

新北市捷運工程局日前在基隆市暖暖區，舉辦「變更台北市南港區都市計畫（配合基隆南港通勤軌道建設計畫）」草案公開展覽前座談會，有意徵收基捷八堵站預定地北方土地，做為基捷主變電站用地，引爆民怨。

當地八中里民在社區懸掛兩面抗議看板，一面寫著「抗議！抗議！政府強徵民地 作為捷運變電站」，另一面寫著八中社區因長年限建，房屋老舊所苦。江姓市民說，里內有大片台鐵和國有地，為何要強徵百姓的小片土地。當地居民要求優先在公有地規畫變電站，保障人民居住權。

基隆市無黨籍市議員陳冠羽說，基市府年初才說是境內捷運車站土地開發主管機關，面對居民房地可能被徵收，用來興建變電站的疑慮，卻無法提出讓民眾安心的說法，令人不解。

新北市捷運工程局表示，為了聽取地方民眾對都市計畫的意見，才會在基隆舉辦都市計畫公開展覽前座談會，廣納民眾意見，據以研議各項可行方案。新北市府在與基隆市府討論後，才會研擬出都市計畫草案，既要顧及捷運發展，也會保障地主權益。草案出爐後，還會公開展覽、辦說明會，再進入審議階段。

基隆市交通處指出，新北捷運工程局在座談會中，提及擬將八中社區部分公兒用地及住宅區，變更為基隆捷運主變電站用地。基市府會持續與新北溝通，將捷運所需變電設施，調整至公共設施用地或台鐵閒置土地，並與捷運民汐線規畫的八堵機廠整合，保障民眾的權益。

交通處說，捷運民生汐止線台北市段，雙北市府都已提送中央審議，因為民生汐止線與已核定的基隆捷運、汐東捷運，將整合為相同的車輛及機電系統，社后機廠無法再容納民生汐止線多出來的營運列車數，因此雙北市府規畫在八堵增設機廠，作為基隆端發車與收車的營運據點。