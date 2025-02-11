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宜蘭羅莊櫻花步道樹幹遭毀 鎮公所向代耕業者求償

中央社／ 宜蘭縣11日電

宜蘭縣羅東鎮公所今天表示，鎮內羅莊櫻花步道最近進入賞花季，但樹枝幹日前遭代耕業者農耕機具破壞，鎮公所決定向業者求償。

羅莊櫻花步道位於羅莊大排兩側的防汛道路旁，栽種約1200株各式櫻花，由於平地櫻花不好照顧，近年來有賴志工細心灑水整理及補植，最近已進入賞花期。

不過，近日有民眾發現，當地許多櫻花樹枝幹被明顯鋸斷或折斷，痛批不肖人士沒有公德心。

鎮公所今天表示，經從路面被車輛輾過新痕研判，這次損害應是代耕業者貪圖方便，把農耕機具從田間開上來，並於行駛經過防汛道路時，撞斷或勾到櫻花樹，目前嚴重損害的櫻花樹2棵，其他10幾棵受損較輕微，將向業者求償。

鎮公所指出，當地的防汛道路以救災為主，提供救災車輛進出，其它車輛不得進出，公所在步道入口都設有標誌，請民眾配合，最近也會加強巡守。

樹枝 櫻花 賞花

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