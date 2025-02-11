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花蓮多處櫻花盛放緋紅雪白好吸睛 預計下旬花況最美

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣壽豐鄉樹湖櫻花步道山櫻盛放，吸引遊客賞花。記者王燕華／攝影
花蓮縣壽豐鄉樹湖櫻花步道山櫻盛放，吸引遊客賞花。記者王燕華／攝影

春天來了，花蓮多處櫻花陸續綻放，壽豐鄉樹湖村櫻花步道緋紅的山櫻花開了7成，還有純白的原生種櫻花相當吸睛；玉里鎮赤科山除了是著名的金針山，也有整片櫻花林，一直到3月都是花季，預計月底連假迎來爆發期，花況最美。

花蓮縣壽豐鄉樹湖村早年是豐田玉礦區，礦業沒落後人口外移，當地愛鄉協進會執行農村再生計畫，在村內半山腰種下3萬多株櫻花，有台灣原生種的山櫻、霧社櫻、福爾摩沙，也有外來種的八重櫻、富士櫻、粉紅佳人、柳櫻、吉野櫻等，除了櫻花，還有牡丹、杜鵑、桃花、李花等，一年四季都能踏青賞花。

協進會理事長楊國卿說，受到去年兩次颱風影響，櫻花林部分受損，但今年花況還是不錯，春節前陸續開花，目前花開約7成，主要是山櫻花，也有少見的台灣原生種櫻花點綴，接下來富士櫻、吉野櫻將接棒盛放。

為推廣在地觀光產業，22日在樹湖櫻花步道將舉辦櫻花季活動，有櫻花嫁接DIY、風味餐等體驗，可向樹湖愛鄉協進會預約報名。

玉里鎮赤科山是南區重要的賞櫻景點，早期水保局、花蓮縣府農業處輔導農友，沿著赤科大道環山種下上千棵，綿延超過6公里。赤科山櫻之谷咖啡民宿主人李光濱說，目前山櫻花，八重櫻開了約三成，昭和櫻、吉野櫻還要再等等，預計這個月底的二二八連假花況最美，民眾不妨衝一波，另有多瓣的普賢象櫻預計4月底開花，若要上山賞花，因主線道施工封閉，須從竹林產業道路上山，可先搜尋晨光有機生態農場，抵達後再搜尋赤科山櫻之谷民宿導航，才不會迷路。

花蓮玉里鎮赤科山可見山櫻花綻放，接下來還有昭和櫻、吉野櫻、普賢象櫻接棒。圖／赤科山櫻之谷提供
花蓮玉里鎮赤科山可見山櫻花綻放，接下來還有昭和櫻、吉野櫻、普賢象櫻接棒。圖／赤科山櫻之谷提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖櫻花步道山櫻盛放，吸引遊客賞花。記者王燕華／攝影
花蓮縣壽豐鄉樹湖櫻花步道山櫻盛放，吸引遊客賞花。記者王燕華／攝影
花蓮玉里鎮赤科山可見山櫻花綻放，接下來還有昭和櫻、吉野櫻、普賢象櫻接棒。圖／赤科山櫻之谷提供
花蓮玉里鎮赤科山可見山櫻花綻放，接下來還有昭和櫻、吉野櫻、普賢象櫻接棒。圖／赤科山櫻之谷提供
花蓮玉里鎮赤科山可見山櫻花綻放，接下來還有昭和櫻、吉野櫻、普賢象櫻接棒。圖／赤科山櫻之谷提供
花蓮玉里鎮赤科山可見山櫻花綻放，接下來還有昭和櫻、吉野櫻、普賢象櫻接棒。圖／赤科山櫻之谷提供

櫻花季 花蓮 赤科山

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