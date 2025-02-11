花蓮多處櫻花盛放緋紅雪白好吸睛 預計下旬花況最美

春天來了，花蓮多處櫻花陸續綻放，壽豐鄉樹湖村櫻花步道緋紅的山櫻花開了7成，還有純白的原生種櫻花相當吸睛；玉里鎮赤科山除了是著名的金針山，也有整片櫻花林，一直到3月都是花季，預計月底連假迎來爆發期，花況最美。

花蓮縣壽豐鄉樹湖村早年是豐田玉礦區，礦業沒落後人口外移，當地愛鄉協進會執行農村再生計畫，在村內半山腰種下3萬多株櫻花，有台灣原生種的山櫻、霧社櫻、福爾摩沙，也有外來種的八重櫻、富士櫻、粉紅佳人、柳櫻、吉野櫻等，除了櫻花，還有牡丹、杜鵑、桃花、李花等，一年四季都能踏青賞花。

協進會理事長楊國卿說，受到去年兩次颱風影響，櫻花林部分受損，但今年花況還是不錯，春節前陸續開花，目前花開約7成，主要是山櫻花，也有少見的台灣原生種櫻花點綴，接下來富士櫻、吉野櫻將接棒盛放。

為推廣在地觀光產業，22日在樹湖櫻花步道將舉辦櫻花季活動，有櫻花嫁接DIY、風味餐等體驗，可向樹湖愛鄉協進會預約報名。