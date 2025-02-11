宜蘭平地最美櫻花步道樹幹腰斬慘狀曝 鎮公所要向業者求償

素有宜蘭平地最美櫻花步道之稱的「羅東櫻花步道」最近進入花期，綻放美麗花朵，竟被發現櫻花樹幹疑似遭人故意鋸斷，也有枝幹出現不規則切口折斷，民眾氣到貼文大罵，這麼粗的樹幹要多久時間才能長成？羅東鎮公所調查步道路面有機具輾過痕跡，已通知代耕業者說明，決定向業者求償。

羅莊櫻花步道位於羅莊大排兩側，來回長約2公里防汛道路，栽種1200株，地點位於市區，賞花非常方便。由於平地櫻花不好照顧，近年來有賴志工細心灑水整理及補植，使得這處平地櫻花每年維持吉野櫻、八重櫻、墨染櫻、香櫻等不同品種接力綻放，最近已經開花，3月前都是賞花期。

今天被發現櫻花步道有部分枝幹疑似被鋸斷，切口完整；有的是折斷，整株斷了的櫻花就垂在步道上，讓民眾感到心疼貼文大罵，要栽種到這麼粗壯的櫻花不容易，為何有人在「中間故意鋸掉枝節」！

羅東鎮公所農經課從路面被車輛輾過的新痕研判，這次損害應該不是蓄意破壞，代耕業者貪圖方便，把農具從田間開上來，行駛經過防汛道路，撞斷或勾到櫻花樹，目前嚴重損害的櫻花樹2棵，其他10幾棵受損較輕微，將向業者提出賠償。