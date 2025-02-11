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宜市農會 推「買米送蒜」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭市長陳美玲賣力促銷雪山米及白蒜，吸引很多婆婆媽媽上前購買，成了最佳代言人。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲賣力促銷雪山米及白蒜，吸引很多婆婆媽媽上前購買，成了最佳代言人。記者戴永華／攝影

宜蘭三星蔥遠近馳名，「宜蘭蒜」也很厲害，去年受颱風影響，延遲到最近才上市。宜蘭市農會今天辦農民節慶祝活動，昨天先暖身促銷「買米送蒜」，買1包300元雪山米，送1把市價100多元白蒜，今天上午在市農會還有促銷。

宜蘭市農會理事長林錫明表示，雪山米栽種環境純淨，口感Q軟好吃，曾在購物台創下1天賣出8000多包紀錄，相當搶手，縣內喜互惠連鎖生鮮超市可買到；「宜蘭蒜」的蒜白長，口感軟嫩青脆，就連蒜綠也好吃，「風味是南部蒜比不上的」。

市農會總幹事謝立賢說，宜蘭白蒜品質佳，過去曾在台北果菜拍賣市場賣出每公斤480元好價格，向來是過年前的盤中佳餚；去年受2次颱風影響，產量大減，產期延到過年後，現在品嘗正是好時機。

「買到賺到」，市農會推廣組主任藍文隆說，白蒜受颱風侵襲產量剩2成，目前每斤市價200多元，農會送的1把白蒜不到1斤，價格約100多元，買300元優質雪山米即送白蒜，相當超值。

宜蘭 農會 颱風

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