基隆鬧區電纜地下化 新增忠二路

基隆市長謝國樑把電纜地下化列為施政重點，台電已完成忠二路規畫作業。謝昨表示，將由市府開地方說明會，變電箱會盡可能設在公家土地，與民溝通尋求共識，不讓計畫胎死腹中。

謝國樑將電纜下地列為首任任期施政重點，昨天下午在忠二路慶安宮前，聽取市府工務處長陳耀川簡報電纜地下化作業。台電基隆區營業處長陳据湖也到場，說明台電規畫。

陳耀川說，105公尺長的孝一路，去年完成電纜地下化工程，撤除7根電桿，孝三路（忠一路和忠二路間）也即將施作。東明路和東信路正尋求地方共識，南榮路、過港路將配合人行道改善工程同步推動。

孝一路至孝四路間的忠二路，全長350公尺，目前有17支電桿，台電已完成地下化規畫。謝國樑聽取簡報後說，孝一路電纜地下化後，天際線更美，市中心鬧區街道電纜有必要地下化，市府會和台電合作推動，讓城市更美麗安全。

謝國樑表示，市府重視道路平整、設計美感及天際線，過去推動電纜地下化，可能因為1戶反對，2、300公尺地下化工程就停擺。市府會積極開地方說明會做溝通，以派出所、郵局、銀行等地做為設置電箱位置，減少地方阻力。