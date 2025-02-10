路旁2坪國有地出租後「設鐵鍊絆倒行人」 基市府急尋解方

基隆市深溪路旁，鄰近斑馬線約2坪國有土地，承租人近期拉設鐵鏈，區隔承租範圍並設公告「招租」，造成民眾被鐵鏈絆倒。基隆市議員韓世昱今辦會勘。承租人認為採取的作為合法，市府表示，將與國產署協調能否恢復通行使用。

深溪路圓窗宮旁，鄰近深溪路的國有地，原本設置公車候車亭，候車亭遷移到鄰近地點後，國有財產署標租土地，承租人後來在土地周圍拉設鐵鍊，張貼公告，上面寫著「租此地，適合餐車、飲料、小吃、早餐」，並附上聯絡電話。

韓世昱今邀市府工務處長陳耀川等到會勘現況，附近社區主委廖進富說，這塊約2坪土地設候車亭時，承租相鄰土地的圓窗宮，提供部分承租土地供民眾通行。候車亭遷移後，這塊土地因更接近斑馬線，民眾通行這塊土地範圍前往候車亭更便利，結果因為加裝鐵鏈，已有人在夜間被絆倒，希望承租人不加裝圍鐵鍊。

韓世昱表示，希望市府協調國產署，想辦法讓民眾能安全通行。韓也質疑國產署出租國有地後，承租人打算轉租供人擺設攤車等營業行為，是否違反相關規定，希望國產署盡快釐清雙方契約的規定。