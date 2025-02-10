快訊

數十年來少見規模！今年漢光演習天數加倍 動員一整旅後備軍人

蘋果新款SE預計本周發表 iPhone關鍵年正式開跑

聽新聞
0:00 / 0:00

路旁2坪國有地出租後「設鐵鍊絆倒行人」 基市府急尋解方

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市深溪路旁，鄰近斑馬線約2坪國有土地，承租人近期拉設鐵鏈，區隔承租範圍並設公告「招租」，造成民眾被鐵鏈絆倒，引發當地民眾議論。圖／讀者提供
基隆市深溪路旁，鄰近斑馬線約2坪國有土地，承租人近期拉設鐵鏈，區隔承租範圍並設公告「招租」，造成民眾被鐵鏈絆倒，引發當地民眾議論。圖／讀者提供

基隆市深溪路旁，鄰近斑馬線約2坪國有土地，承租人近期拉設鐵鏈，區隔承租範圍並設公告「招租」，造成民眾被鐵鏈絆倒。基隆市議員韓世昱今辦會勘。承租人認為採取的作為合法，市府表示，將與國產署協調能否恢復通行使用。

深溪路圓窗宮旁，鄰近深溪路的國有地，原本設置公車候車亭，候車亭遷移到鄰近地點後，國有財產署標租土地，承租人後來在土地周圍拉設鐵鍊，張貼公告，上面寫著「租此地，適合餐車、飲料、小吃、早餐」，並附上聯絡電話。

韓世昱今邀市府工務處長陳耀川等到會勘現況，附近社區主委廖進富說，這塊約2坪土地設候車亭時，承租相鄰土地的圓窗宮，提供部分承租土地供民眾通行。候車亭遷移後，這塊土地因更接近斑馬線，民眾通行這塊土地範圍前往候車亭更便利，結果因為加裝鐵鏈，已有人在夜間被絆倒，希望承租人不加裝圍鐵鍊。

韓世昱表示，希望市府協調國產署，想辦法讓民眾能安全通行。韓也質疑國產署出租國有地後，承租人打算轉租供人擺設攤車等營業行為，是否違反相關規定，希望國產署盡快釐清雙方契約的規定。

陳耀川說，市府將與國產署協調，盡快釐清這塊土地是否能恢復作為公眾通行使用，在此之前，市府已取得圓窗宮同意，在一旁先設置臨時的「綠腳丫」，指引民眾人行通道，避免發生危險。

基隆市深溪路旁，鄰近斑馬線約2坪國有土地，承租人近期拉設鐵鏈，區隔承租範圍並設公告「招租」，造成民眾被鐵鏈絆倒，引發當地民眾議論。圖／讀者提供
基隆市深溪路旁，鄰近斑馬線約2坪國有土地，承租人近期拉設鐵鏈，區隔承租範圍並設公告「招租」，造成民眾被鐵鏈絆倒，引發當地民眾議論。圖／讀者提供
基隆市深溪路旁，鄰近斑馬線約2坪國有土地，承租人近期拉設鐵鏈，區隔承租範圍並設公告「招租」，造成民眾被鐵鏈絆倒，引發當地民眾議論。圖／讀者提供
基隆市深溪路旁，鄰近斑馬線約2坪國有土地，承租人近期拉設鐵鏈，區隔承租範圍並設公告「招租」，造成民眾被鐵鏈絆倒，引發當地民眾議論。圖／讀者提供

國產署 承租人

延伸閱讀

視察基隆忠二路電桿地下化規劃 市長謝國樑盼早日完成

基隆鬧區電纜地下化新增忠二路 市府開說明會凝聚共識

基隆租2坪國有地圍鐵鍊致居民跌倒 市府介入協調

東岸商場產權爭議宣判...藍指謝國樑護產有功 綠批犯政治上錯誤

相關新聞

路旁2坪國有地出租後「設鐵鍊絆倒行人」 基市府急尋解方

基隆市深溪路旁，鄰近斑馬線約2坪國有土地，承租人近期拉設鐵鏈，區隔承租範圍並設公告「招租」，造成民眾被鐵鏈絆倒。基隆市議...

視察基隆忠二路電桿地下化規劃 市長謝國樑盼早日完成

基隆市長謝國樑今天前往慶安宮前的忠二路，視察電桿地下化規劃表示，市府將持續與台電合作，推動忠二路共350公尺電纜線及17...

基隆鬧區電纜地下化新增忠二路 市府開說明會凝聚共識

基隆市長謝國樑把電纜地下化列為未來2年重點工作，台電已完成忠二路規畫作業。謝國樑今天表示，接下來將由市府開地方說明會，變...

基隆泰安市民農園租10坪地當快樂農夫 年租4000元30年不變

基隆市推廣市民農園超過30年，提供民眾認養農地自行栽種，或者認養作物體驗採收。泰安市民農園主人黃李欽說，泰安農場10坪年...

影／莊瑞雄肉身炸寒單初體驗 現場觀眾評「神色淡定」

迎接元宵節到來，台東各地展開神明遶境及炸寒單活動，民進黨立委莊瑞雄負責台東選民服務後首遇元宵節，穿載防護裝備及手持榕樹葉...

影／除了三星蔥宜蘭這農產也厲害 市農會推「買米送蒜」超搶手

宜蘭縣好吃的特色農產除了三星蔥，「宜蘭蒜」也很厲害，軟嫩青脆，但去年受到颱風影響，延遲到最近出貨。宜蘭市農會明天舉辦農民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。