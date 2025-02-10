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視察基隆忠二路電桿地下化規劃 市長謝國樑盼早日完成

中央社／ 基隆10日電
台電已完成基隆市忠二路電纜地下化規畫作業，基隆市長謝國樑（左一）今天聽取簡報後說，市府將開地方說明會，凝聚共識後加速推動，聯合報系記者邱瑞杰／攝影
台電已完成基隆市忠二路電纜地下化規畫作業，基隆市長謝國樑（左一）今天聽取簡報後說，市府將開地方說明會，凝聚共識後加速推動，聯合報系記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天前往慶安宮前的忠二路，視察電桿地下化規劃表示，市府將持續與台電合作，推動忠二路共350公尺電纜線及17支電桿的下地工程，希望能早日完工改善市容。

謝國樑表示，電桿與電線地下化是基隆邁向現代化重要一步，不僅能優化城市景觀，也能提升行人安全與生活品質。市府已將電纜下地列為施政重點，並積極推動孝三路、東明路、東信路等地區的電桿地下化，而忠二路（孝一路至孝四路段）剩餘350公尺、17支電桿的地下化工程則是下一階段重點。

謝國樑說，市府會積極與當地居民溝通，透過舉辦地方說明會，確保工程規劃符合民眾需求，市府也將設置專案小組，以提升前期作業效率，並盡量將變電箱設置於公有空間，降低對周邊環境影響。

市府工務處長陳耀川指出，在市府與台電努力下，仁愛區孝一路、忠二路及忠四路部分區段，已完成地下化105公尺，並拆除7支電桿。孝三路地下化規劃已完成設計，南榮路、過港路等地也將配合人行道改善工程同步推動，而今天會勘的忠二路地下化工程，將是下一階段施作重點。

台電基隆區營業處長陳据湖表示，電桿下地單論工程施工時間並不長，主要在於施工期間民情面的排除，以這樣的工程從規劃到完工至少要1年，因為必須兼顧用路人權益不會封路，台電會盡量縮短期程盡快完工。

台電 謝國樑

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